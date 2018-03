Volley Club Frascati: l’Under 18 a un passo dal trionfo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’Under 18 del Volley Club Frascati non è riuscita a imitare l’Under 16 Elite del club tuscolano. La formazione guidata da Luca Liberatoscioli non ce l’ha fatta ed è caduta nell’ultimo atto giocato ieri a Rieti contro San Paolo: 3-0 il finale a favore delle capitoline, anche se la partita non è stata a senso unico. «Avevamo già giocato e perso 3-2 contro queste avversarie durante la stagione – racconta la centrale classe 2000 Carlotta La Rosa – In questa gara, a mio modo di vedere, la differenza l’hanno fatta i cali di concentrazione che abbiamo avuto nei momenti decisivi della partita. Quelli ci sono costati cari». L’amarezza è stata sicuramente notevole, ma la stagione dell’Under 18 non si è conclusa a Rieti. «Indubbiamente sarebbe stato bello per il nostro gruppo portare a casa questo titolo anche perché molte di noi sono all’ultimo anno in questa categoria – prosegue La Rosa, tra le migliori della squadra frascatana nel match di ieri – C’è delusione per la sconfitta in finale, ma arrivare a giocare queste partite è comunque un buon traguardo». A proposito di dinamiche mentali, l’Under 18 del Volley Club Frascati dovrà essere brava a mettere al più presto alle spalle questo scivolone. «Bisogna voltare pagina al più presto perché dobbiamo affrontare il tabellone regionale». La giovane centrale è ormai totalmente ambientata nel sodalizio tuscolano. «Sono ormai cinque anni che sto qui e mi trovo molto bene: sento la fiducia di società e tecnici e ho trovato la giusta sintonia con le compagne. Ho già fatto diverse presenze con la prima squadra, ma questo gruppo dell’Under 18 lo sento molto mio». Ma la stagione del club del presidente Massimiliano Musetti e del direttore tecnico Patrick Mineo continua ad essere esaltante: dopo il successo nel provinciale dell’Under 16 Elite (ora attesa dalla fase regionale), sono arrivate pure la finale conquistata dall’Under 13 e la semifinale raggiunta dall’Under 14 Eccellenza. Un risultato complessivo che vede i colori frascatani come assoluti protagonisti del panorama giovanile laziale, sintomo di un lavoro certosino e di qualità che ormai dura da tempo.