Volley Club Frascati, Under 16 pronta per la semifinale

Frascati (Rm) – Un’altra formazione del Volley Club Frascati in lotta nelle fasi finali del suo campionato. E’ l’Under 16 Elite femminile di coach Patrick Mineo che domani giocherà la gara d’andata delle semifinali sul campo delle romane dell’Alpi. «Non conosciamo bene l’avversario, ma siamo in un buon momento e vogliamo arrivare in fondo a questa fase provinciale – dice il centrale classe 2002 Letizia Giorgi – La gara d’andata è sempre molto importante perché ti può dare un vantaggio in vista del match di ritorno e ti permette di capire meglio la reale forza dell’avversario». La sfida di ritorno si giocherà la prossima settimana, mentre le finali provinciali sono in programma domenica 4 marzo. Nel turno precedente l’Under 16 Elite frascatana ha estromesso il Volleyro Casal de’ Pazzi, battuto sia all’andata (per 3-0) che al ritorno (3-1). «Nell’ultimo match giocato la settimana scorsa siamo entrate in campo forse con troppa tensione addosso – rimarca la Giorgi – Abbiamo perso il primo set e in quel caso è stato bravo coach Mineo a dirci di giocare tranquillamente. Siamo tornate in campo con un atteggiamento diverso e, una volta conquistato il set che ci serviva, abbiamo giocato la nostra solita pallavolo». E’ stato proprio Mineo a notare la Giorgi durante un raduno e a portare l’ex giocatrice dello Sport Team a Frascati. «Sono contenta della scelta che ho fatto in estate – spiega la giovane centrale – Mi trovo molto bene con tutto l’ambiente e in particolari coi miei due allenatori di riferimento Patrick Mineo e Luca Liberatoscioli». Quest’ultimo, infatti, ha inserito ormai in maniera stabile la Giorgi sia nel giro dell’Under 18 che in quello della serie C femminile. D’altronde la filosofia del Volley Club Frascati è chiarissima: “costruire” giocatori validi nel settore giovanile e prepararli al debutto in prima squadra. Chi si riesce a mettere in luce con impegno e serietà negli allenamenti e durante le partite ufficiali può guadagnarsi un posto nella categoria superiore.