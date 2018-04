Volley Club Frascati (Under 14), la scossa di Mineo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’Under 14 femminile del Volley Club Frascati è arrivata all’ultimo appuntamento stagionale, almeno nel Lazio. Domenica ad Amatrice, infatti, si giocherà la sfida valida per il terzo e quarto posto regionale contro Terracina e la gara, oltre al platonico podio laziale, metterà in palio anche il pass per la fase nazionale. In semifinale, invece, le ragazze del direttore tecnico e coach Patrick Mineo erano state sconfitte per 3-0 dal Volleyfriends. «Domenica affronteremo una squadra organizzata e ben allenata e credo sia una partita aperta ad ogni tipo di risultato – dice Mineo – In questi momenti della stagione la preparazione tecnica e fisica ormai è stata costruita e in questo genere di partite conta soprattutto l’atteggiamento, quello che si riesce a mettere in campo e la voglia di ottenere un risultato. In semifinale abbiamo perso due set 25-23 e nei momenti decisivi è mancato il guizzo giusto. Quando abbiamo iniziato il lavoro con l’Under 14, lo abbiamo fatto pensando ad un percorso vincente e non “di semplice vetrina”. Ogni finale va vinta, anche una per il terzo o quarto posto, a maggior ragione in una regione come il Lazio che molto probabilmente vedrà la sua squadra più forte come favorita per lo scudetto. Domenica mi aspetto che le ragazze diano il massimo considerando che il percorso fatto finora può essere valutato comunque positivamente». Un bilancio positivo che, anche se c’è da giocare ancora l’ultimo scorcio di stagione, può essere tranquillamente esteso all’intero settore giovanile del Volley Club Frascati. «L’Under 18 è arrivata tra le prime otto della regione cedendo nell’ultimo incontro con l’Onda, ma meritandosi la possibilità di giocare nella categoria Eccellenza nella prossima stagione – sottolinea Mineo -. L’Under 16 è tra le prime quattro del Lazio, giovedì prossimo giocherà la semifinale con Volleyfriends e in ogni caso sarà presente alle finali del prossimo 13 maggio che si terranno qui a Frascati. L’Under 13 è tra le prime sei della regione e mercoledì giocherà contro Volleyfriends un’altra partita importante. Insomma nel complesso siamo soddisfatti di quanto costruito, ma ovviamente sappiamo che col lavoro possiamo fare ancora meglio».