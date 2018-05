Volley Club Frascati, l’orgoglio del presidente Musetti. Under alle finali nazionali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’Under 14 femminile del Volley Club Frascati è nella “storia recente” del club. Le ragazze allenate da coach Patrick Mineo (che è anche direttore tecnico del sodalizio tuscolano) sono il primo gruppo della gestione triennale del presidente Massimiliano Musetti a riuscire ad ottenere l’accesso per le finali nazionali di categoria. Il traguardo è stato ottenuto nello scorso fine settimana ad Amatrice dove si sono giocate le finali regionali: nella sfida per il terzo e quarto posto, l’Under 14 del Volley Club Frascati ha battuto per 3-1 Terracina e ha guadagnato il prestigioso “pass”. «Un risultato molto bello che ci rende orgogliosi perché questi sono gruppi su cui lavoriamo intensamente da quando abbiamo cominciato il nostro percorso societario – dice il presidente Musetti – Ragazze talentuose su cui il nostro club ha puntato e che ci stanno ripagando con soddisfazioni importanti. La sfida con Terracina, che ci aveva battuto nei due precedenti stagionali, è stata giocata con la giusta determinazione e concentrazione. E’ stato molto bello ricevere i complimenti degli avversari e ora le ragazze si concentreranno sulla prima fase delle finali nazionali che si terrà a Tortolì i prossimi 14 e 15 maggio al cospetto di Ravenna, Chatillon e di una squadra ligure. L’obiettivo è quello di fare un’ulteriore esperienza in un contesto di alto livello: quello che bisognava fare è stato fatto». Il risultato dell’Under 14 arricchisce ulteriormente una stagione estremamente positiva per il settore giovanile del Volley Club Frascati. «L’Under 16 giocherà le finali regionali il prossimo 13 maggio, tra l’altro in casa, e potrebbe anch’essa ottenere il pass per la fase nazionale – aggiunge Musetti – Il gruppo dell’Under 18 ha fatto molto bene diventando vice campione provinciale e guadagnando la categoria d’Eccellenza per la prossima stagione e poi anche l’Under 13 sta regalando grandi soddisfazioni. La filosofia del Volley Club Frascati è assolutamente incentrata sul lavoro sulle giovanili e i risultati ci confortano: siamo sulla strada giusta».