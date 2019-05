Volley Club Frascati, l’Under 13 femminile prepara la finale regionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’Under 13 femminile del Volley Club Frascati è pronta per l’appuntamento clou della sua stagione. Domenica sul campo neutro di Ceprano, le ragazze di coach Flavia Mola (che hanno giocato tutta la stagione sotto la denominazione di Volleyro’ Frascati, in virtù della collaborazione avviata col club capitolino) saranno protagoniste nella Final Four che assegnerà il titolo regionale di categoria. La squadra tuscolana, già campionessa provinciale, si presenta come una delle papabili vincitrici anche se la Mola non si fida: “Non ci sentiamo affatto le favorite per queste finali. Anzi sono certa che le avversarie se la giocheranno alla morte proprio perché non hanno alcun tipo di pressione addosso e non hanno nulla da perdere. Come stanno vivendo l’avvicinamento a questo evento le nostre ragazze? Sentono sicuramente la pressione, ma al tempo stesso hanno tanta voglia di fare bene anche se fisicamente non sono il gruppo di maggior “stazza” e quindi devono sopperire con altre qualità. Tutti, però, siamo convinti che questo gruppo si giocherà le sue carte nella kermesse di Ceprano”. La semifinale si giocherà di mattina (orario da definire) contro lo Sport Team, una compagine di Casal Palocco, poi al pomeriggio la finale (per il terzo o per il primo posto) contro la vincente (o la perdente) dell’altro confronto tra Volley Friends e Civitavecchia. “Per quanto riguarda lo Sport Team, le abbiamo già incrociate nel girone di prima fase e nel tabellone finale provinciale. E’ un buonissimo avversario che attacca molto bene e che ha un paio di ragazzine davvero molto valide. Per quanto riguarda noi, dovremo verificare le condizioni di un paio di atlete che sono appena tornate dalle finali nazionali Under 14 con il Volleyro’, poi bisognerà valutare la variabile legata alla doppia gara in un solo giorno. Dopo una stagione così intensa, conterà molto la lucidità con cui si affronterà questo appuntamento” conclude la Mola.