Volley Club Frascati, l’Under 13 Elite di coach Mola è un rullo

Frascati (Rm) – La collaborazione avviata in estate tra Volley Club Frascati e Volleyro’ ha la “punta dell’iceberg” nella formazione che gioca il campionato Under 13 femminile Elite. Una compagine, quella allenata da Flavia Mola, che sta letteralmente sbaragliando la concorrenza sotto la denominazione di Volleyero’ Frascati: 14 vittorie su altrettanti incontri e un solo set lasciato nel corso della stagione. Una superiorità a tratti imbarazzante anche se la Mola invita tutto il gruppo a stare sul pezzo. «Finora è stato tutto bello, ma alla fine della prima fase tutto si azzererà e bisognerà ricominciare tutto daccapo. Sarebbe un peccato abbassare la concentrazione nella fase finale dopo aver dominato in lungo e il largo la stagione regolare». In effetti l’Under 13 femminile Elite ha conquistato il primo posto matematico e aspetta di capire chi sarà la quarta classificata del girone per affrontare le semifinali (andata e ritorno) del tabellone che assegnerà il titolo provinciale, mentre successivamente ci sarà un altro tabellone ad eliminazione diretta per consegnare il titolo regionale. «Una cosa per volta: pensiamo a conquistare il titolo provinciale e poi cercheremo di entrare almeno tra le prime tre squadre del Lazio» è l’obiettivo fissato dalla Mola che poi parla dell’ultimo match vinto per 3-0 a Marino contro il Settesoli. «Attualmente è proprio la quarta forza del nostro girone e dunque potremmo ritrovarcela di fronte nelle semifinali del tabellone provinciale. Una formazione che è cresciuta molto rispetto alla sfida d’andata come abbiamo visto nel match di venerdì scorso. Ora ci concentriamo sulle ultime due partite della prima fase sul campo del Giro Volley (oggi, ndr) e in casa contro lo Zagarolo (giovedì, ndr). Poi dovremo dare il massimo nel momento clou della stagione». La Mola è soddisfatta del comportamento del gruppo fino a questo punto della stagione. «Devo ringraziare le ragazze e le loro famiglie che stanno affrontando un impegno logistico non semplice visto che questo gruppo si divide tra Frascati e Roma per allenamenti e partite. Il gruppo deve ancora crescere a livello caratteriale, mentre tecnicamente ha potenzialità notevolissime. Recentemente una grossa parte di questa squadra sta affrontando anche il campionato di Terza divisione Under 14 e anche in quel caso per ora è in vetta alla classifica, un’ulteriore conferma che le qualità di queste ragazze sono davvero importanti».