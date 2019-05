Volley Club Frascati, Under 13 campione regionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ un finale di stagione elettrizzante per il Volley Club Frascati. Ieri pomeriggio, a Ceprano, l’Under 13 femminile (che ha giocato in tutta la stagione sotto la denominazione di Volleyro Frascati stante la collaborazione con la prestigiosa società capitolina) ha vinto il titolo regionale battendo in finale il Volley Friends per 2-0. Tra l’altro le tuscolane avevano vinto a fine anche il titolo provinciale battendo (con molta più fatica rispetto a ieri) le stesse capitoline. “Le nostre ragazze sono state bravissime – dice con orgoglio il presidente Massimiliano Musetti – Hanno fatto una stagione perfetta, senza mai perdere una sola partita e non sbagliando nemmeno nel momento decisivo. Ieri hanno battuto in semifinale lo Sport Team per 2-0 e poi si sono ripetute nel pomeriggio contro Volley Friends: due gare praticamente senza errori e con un contributo importante da parte di tutte le ragazze”. Evidente il lavoro di coach Flavia Mola. “E’ stata molto brava a gestire i momenti di difficoltà della stagione e ha saputo trasmettere sicurezza e fiducia a queste talentuose ragazze. La finale provinciale contro Volley Friends è stata indubbiamente più sofferta di quella vinta ieri per il titolo regionale e questo è il segno evidente di una crescita costante da parte del gruppo”. Indubbiamente positiva anche la collaborazione nata con Volleyro’. “Siamo molto soddisfatti del rapporto che si è creato con la società capitolina e siamo contenti del comportamento delle nostre ragazze. Questa unione di intenti, che ha avuto evidenti riscontri, è destinata ad andare avanti anche nella prossima stagione in cui saranno studiate ulteriori strategie”. Da una grande emozione ad un’altra: da domani parte (tra Amatrice e Città Ducale) l’avventura dell’Under 16 femminile nelle finali nazionali. “Le ragazze di coach Luca Liberatoscioli, che ha fatto un lavoro sicuramente importante, possono giocarsi le loro carte e superare il primo turno, entrando così tra le migliori otto squadre d’Italia” conclude Musetti.