Volley Club Frascati, un altro camp di successo

Frascati (Rm) – Un altro camp di successo per il Volley Club Frascati. E’ andato in scena da domenica 7 a sabato 13 luglio presso l’hotel Camerlengo di Fara San Martino, una cittadina abruzzese della provincia di Chieti. A “dirigere le operazioni” sono stati i coach Luca Liberatoscioli e Luigi Carrozzo che hanno coordinato gli allenamenti di tanti ragazzi del settore maschile (Under 16 e Under 13) e di diverse ragazze di varia età. “I nostri giovani atleti si sono divertiti tanto, abbinando una settimana di intensi allenamenti – commenta Liberatoscioli – Ma soprattutto la settimana di Fara San Martino è stata un’occasione in più per fare gruppo, in special modo per i ragazzi che si ritroveranno assieme nella prossima stagione. Siamo contenti delle risposte che hanno dato i tanti partecipanti di questo camp”. Liberatoscioli racconta a grandi linee la settimana di lavoro tenutasi in terra abruzzese. “Nel giorno di arrivo c’è stato giusto il tempo di sistemarsi e di fare un bagno in piscina, poi dal lunedì è cominciata la sessione di lavoro che ha visto i ragazzi (divisi in due tronconi, i più piccoli a lavorare con Carrozzo e gli altri con Liberatoscioli, ndr) alternare sessioni di palestra a quelle in piscina e nella sala pesi, mentre le serate le abbiamo vissute in relax grazie all’animazione dell’hotel. Giovedì scorso abbiamo portato i ragazzi a pranzare nei pressi della sorgente De Cecco che si trova nelle vicinanze della struttura dove soggiornavamo, mentre un altro giorno li abbiamo portati in un parco avventura di Guardiagrele, in località Piana delle Mele, per alcuni momenti di divertimento, ma anche fatica. La settimana di lavoro si è conclusa con una partitina mista tra i vari partecipanti, poi al sabato un po’ di piscina ha preceduto il pranzo finale e la partenza verso Frascati”. La stagione dei camp estivi organizzati dal Volley Club Frascati si è conclusa col botto, ma il club del presidente Massimiliano Musetti è già da tempo al lavoro per programmare la nuova annata ufficiale.