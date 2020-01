Volley Club Frascati, le tre Under 13 femminili vanno avanti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Le “fondamenta” del Volley Club Frascati sono solidissime. Le tre squadre che stanno giocando nell’Under 13 femminile si sono qualificate per la seconda fase. Un risultato notevole ottenuto dai gruppi allenati da Annalisa David, Luca De Gregorio (formazione denominata “azzurra”) e Adriano Di Peco (gruppo denominato Frascati Volleyro’ in virtù della forte collaborazione con il prestigioso club capitolino). E se la prima squadra ha incontrato qualche difficoltà in più, le altre due hanno vinto il rispettivo girone senza perdere mai un set in dieci partite. Un (altro) motivo d’orgoglio per il presidente Massimiliano Musetti che continua a puntare con forza sul suo settore di base. Coach Di Peco “temeva” che il girone di prima fase fosse poco testante per le sue ragazze e così è stato: non solo il Frascati Volleyro’ non ha mai perso un set, ma le avversarie sono arrivate al massimo a quota 16 punti. “Solo nell’ultima partita del girone contro Ciampino la gara è stata più impegnativa anche se i parziali sono stati piuttosto chiari – racconta l’allenatore – Ora ci prepariamo per il raggruppamento che si giocherà entro questa settimana: ci confronteremo con Albano e Settesoli Marino (che tra l’altro era nel girone assieme all’altro gruppo tuscolano di coach De Gregorio, ndr) e cercheremo di proseguire il nostro percorso”. Il gruppo di Di Peco ha le potenzialità per arrivare in fondo al tabellone territoriale e poi essere protagonista anche nella fase regionale: “Facciamo un passo alla volta. Fatti i debiti scongiuri, comunque, queste sono ragazze molto valide e siamo fiduciosi nelle loro capacità. Ho visto alcuni allenamenti del Cqt (la rappresentativa del comitato provinciale romano-reatino, ndr) e non ci sono molte atlete preparate come le nostre”. Forse nella prima parte di campionato il chiaro dislivello con le altre avversarie può non aver favorito la crescita delle varie atlete: “Per fortuna queste ragazze hanno giocato con i gruppi Under 14 e Seconda divisione del Volley Club Frascati allenati da Flavia Mola e con la serie D del Volleyro’ guidata da Patrick Mineo: questi impegni le hanno indubbiamente fatte migliorare”.