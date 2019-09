Volley Club Frascati, Mola: “Dovremo essere bravi a gestire i momenti di difficoltà”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La prima squadra femminile del Volley Club Frascati, che militerà anche in questa stagione in serie C, ha messo alle spalle la prima settimana (abbondante) di preparazione. Le ragazze affidate a coach Flavia Mola e al rientrante Zè Araujo Barros stanno affrontando una serie di doppie sedute che proseguiranno fino al prossimo week-end. “Abbiamo cercato di anticipare i tempi e di chiedere alle ragazze la disponibilità per le doppie sedute proprio per farci trovare più pronte possibili ai primi appuntamenti ufficiali” spiega la Mola che quest’anno avrà per la prima volta in carriera la responsabilità tecnica di una squadra maggiore, dopo aver fatto molto bene nelle giovanili. “Sto per affrontare un’esperienza molto importante e non facile, sono conscia delle difficoltà che ci potranno essere in un campionato di questo livello – sottolinea il tecnico – Bisognerà saper gestire gli inevitabili momenti di difficoltà che capiteranno nel corso della stagione, considerato che abbiamo un gruppo molto giovane”. Per questi motivi, l’obiettivo principale della serie C femminile del Volley Club Frascati è abbastanza chiaro. “Questa squadra viene da una salvezza all’ultima giornata nello scorso campionato e si è ulteriormente ringiovanita: dovremo pensare a salvarci il prima possibile. Ci aspettiamo che le ragazze che hanno già fatto la serie C l’anno passato possano mostrare evidenti segnali di crescita e che la presenza delle poche ragazze “over” che sono in organico possa essere di stimolo alle altre meno esperte”. La Mola collaborerà a stretto gomito con Zè Araujo Barros, che già qualche tempo fa aveva fatto parte della famiglia sportiva del Volley Club Frascati. “Non avevo mai lavorato con lui, ma sono contentissima di questi primi giorni assieme. Tra noi c’è un confronto costante anche al di fuori dello stretto discorso tecnico, speriamo di poter crescere anche noi e far migliorare questo gruppo di ragazze”. Molte di loro affronteranno anche il campionato di serie D, quello Under 18 e Under 16. “Quest’ultima sarà l’unica categoria “in età” per diverse nostre ragazze e quindi in quel campionato proveremo ad essere molto competitivi, dando comunque il massimo in ogni campionato”.