Volley Club Frascati, Sara Voci: "Under 16? Proviamo a vincere la fase provinciale"

Frascati (Rm) – E’ una delle componenti di uno dei gruppi più talentuosi del Volley Club Frascati. L’Under 16 Elite femminile del club tuscolano è alla ricerca di risposte importanti e Sara Voci, palleggiatrice classe 2003, non schiva le responsabilità. «In questo momento dobbiamo pensare a vincere la fase provinciale per poi cercare di fare il massimo nella fase regionale. Alla fase nazionale, eventualmente, penseremo più avanti». La Voci è arrivata al Volley Club Frascati in estate. «Prima ero al Volleyro’, ma il mio percorso pallavolistico è iniziato sei anni fa a Marino assieme a Patrick Mineo, attuale direttore tecnico del club tuscolano e allenatore del mio gruppo. Una persona fondamentale per la mia crescita, un tecnico su cui ho sempre potuto contare nei momenti di difficoltà che sono capitati». Sara aveva praticato nuoto e ginnastica ritmica prima di scegliere la pallavolo. «Da quel momento è stato un colpo di fulmine» sorride la palleggiatrice che tra l’altro ha già fatto apparizioni in diversi gruppi del Volley Club Frascati: dall’Under 18 alla Prima divisione, iniziando a far capolino anche nella prima squadra che milita in serie C. «Praticamente sto tutti i giorni in palestra – dice la Voci -, ma non è una cosa che mi pesa». Gli obiettivi sportivi personali sono abbastanza evidenti. «Voglio cercare di migliorare e crescere ancora, arrivando a giocare magari in un campionato di serie B nazionale tra un po’ di tempo». A giudicare dal suo percorso e dalla voglia di mettersi in gioco, non dovrà attendere molto. Intanto la Voci vuole togliersi delle grandi soddisfazioni con il gruppo dell’Under 16 del Volley Club Frascati: il club attende le risposte giuste da lei e dalle sue compagne di squadra.