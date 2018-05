Volley Club Frascati, Musetti: "Orgogliosi di aver ospitato le finali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – «Una grande giornata di pallavolo». Il cuore del presidente del Volley Club Frascati Massimiliano Musetti (tra l’altro ottimo atleta ad alti livelli qualche anno fa) non è rimasto insensibile alla splendida giornata di volley andata in scena domenica scorsa presso il palazzetto dello sport di Vermicino. Il club tuscolano, infatti, ha ospitato sia le finali maschili Under 16 e Under 20 sia quelle del terzo e quarto posto e del primo e secondo della categoria Under 16 femminile che tra l’altro ha visto tra le protagoniste anche la formazione di casa. «Un evento molto bello, premiato da un incredibile afflusso di appassionati stimabile in circa duemila persone nel corso di tutta la giornata – dice Musetti – Molto alto anche il livello tecnico delle varie partite che hanno visto la vittoria del Sempione nell’Under 16 maschile, della Lazio nell’Under 20 maschile e infine del favoritissimo Volleyero in una finale Under 16 femminile in cui però Volleyfriends è riuscita a portare le fortissime avversarie fino al tie break. Una splendida giornata di pallavolo che ha visto anche la consegna di una targa di ringraziamento sia per il Comune di Frascati che per il Volley Club Frascati». Purtroppo per il sodalizio del presidente Musetti è mancata la “ciliegina” del successo delle ragazze di casa allenate da coach Patrick Mineo nella finale per il terzo posto contro Terracina, un piazzamento che sarebbe stato tutt’altro che platonico. «Conquistare il terzo gradino del podio regionale ci avrebbe assicurato la partecipazione alla fase nazionale di categoria – rimarca il presidente – Le nostre ragazze, evidentemente, hanno sentito troppo la tensione di un palazzetto pieno di gente e di un traguardo importante alla portata e non sono riuscite a esprimere la loro migliore pallavolo. Il Terracina ne ha approfittato e ha guadagnato il prestigioso pass, ma quella delle nostre ragazze rimane una stagione positiva condita dalla vittoria del titolo provinciale. La squadra è molto giovane e ci potrà riprovare l’anno prossimo». A proposito di finali nazionali ieri e lunedì l’Under 14 del Volley Club Frascati, sempre guidata da Patrick Mineo, ha giocato a Tortolì tre partite contro le emiliane di Ravenna, le liguri di Ortonovo e le valdostane di Chatillon ottenendo una vittoria con quest’ultime e uscendo dalla competizione a testa alta.