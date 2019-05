Volley Club Frascati, il presidente Musetti: “Serie C e Under 16, sono stati giorni di festa”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il presidente del Volley Club Frascati Massimiliano Musetti è raggiante dopo aver vissuto alcuni giorni di grandi emozioni, tutte in positivo. Martedì scorso l’Under 16 femminile, dopo una strepitosa doppia partita contro il Volley Friends (sconfitto con un duplice 3-0), ha raggiunto la finale di categoria che giocherà il prossimo 12 maggio a Città Ducale contro la corazzata Volleyro’. Sabato, invece, la serie C femminile è riuscita a vincere sul difficile campo del Terracina quinto della classe e ha così scavalcato proprio all’ultima giornata il Quintilia (che era avanti di un punto), centrando la permanenza nella categoria e condannando le concorrenti alla retrocessione. “E’ stata una bella impresa vincere su un campo di una squadra come Terracina organizzata a muro e in ricezione – dice Musetti – Dopo il primo set perso ho avuto un po’ di paura, ma poi ho visto la reazione delle ragazze e mi sono tranquillizzato. Hanno giocato in maniera concentrata e determinata, mettendo in mostra le loro qualità e centrando l’obiettivo della salvezza. Credo che questo gruppo avesse le potenzialità di sistemare prima la “pratica salvezza”, ma probabilmente l’età media molto giovane è stata condizionante. Comunque siamo contenti di aver centrato questo obiettivo che si è aggiunto alla formidabile vittoria dell’Under 16 femminile contro il Volley Friends e alla finale regionale che giocherà pure la nostra Under 13 femminile, mentre è rimasto il rammarico per il mancato passaggio dell’Under 18 femminile alle semifinali regionali”. Tornando alla serie C, vanno ricordati i parziali con cui le tuscolane l’hanno spuntata sul campo delle pontine: dopo aver perso il primo set per 19-25, la reazione del Volley Club Frascati è stata davvero notevole. Nel secondo parziale le frascatane l’hanno spuntata con un tirato 25-23, dominando poi il terzo per 25-15. Nel quarto si è giocato punto a punto con le tuscolane di coach Fosco Cicola sempre avanti fino all’aggancio delle locali sul 24-24 e al nuovo decisivo allungo delle ospiti fino al 26-24 che ha consegnato la salvezza, grazie anche alla contemporanea vittoria della Virtus Latina per 3-0 contro Quintilia.