Volley Club Frascati, Musetti: "Frande fermento nei confronti della nostra società"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’attività del Volley Club Frascati si è riaperta da poco meno di un mese e il presidente Massimiliano Musetti (che ha recentemente subito la perdita del papà) si mostra molto soddisfatto dei primi passi della sua società nella stagione 2018-19. «Vedo un’aria di grande fermento: c’è molta attenzione da parte dei ragazzi e dei loro genitori. Il lavoro del Volley Club Frascati nelle ultime stagioni, evidentemente, è stato apprezzato e credo che questo si concretizzerà con un ulteriore aumento degli iscritti. Ma ovviamente non ci accontentiamo: abbiamo voglia di crescere ancora». Tra gli aspetti che hanno inciso ad “attirare le attenzioni” attorno al sodalizio tuscolano c’è stato sicuramente l’accordo di collaborazione avviato con il Volleyro Casal de’ Pazzi, la prima società d’Italia a livello di settore giovanile. «Stiamo mettendo a punto la fase organizzativa, ma abbiamo iniziato il percorso programmato in estate. E’ chiaro che la vicinanza ad un club così importante rappresenta un ulteriore motivo di “appeal” per il Volley Club Frascati». Musetti apre poi il capitolo legato alla prima squadra femminile. «Un gruppo improntato ancor di più sulle giovani atlete, a tratti giovanissime. Dare a queste ragazze l’opportunità di misurarsi in un campionato importante come la serie C regionale è sicuramente un aspetto importante per la loro crescita». Da una prima squadra all’altra: tra gli obiettivi da tempo dichiarati da Musetti (che fu importante atleta in un Volley Club Frascati protagonista ad altissimi livelli) c’è quello di riformare quella maschile. «Quest’anno avremo due gruppi giovanili ai nastri di partenza, formati da ragazzi validi nonostante la scarsa esperienza pallavolistica. Ma l’idea della prima squadra maschile è sempre nei nostri pensieri e speriamo di poterla concretizzare al più presto». Praticamente definito anche lo staff di entrambi i settori. «Siamo ai dettagli, manca giusto qualche tassello da mettere a posto. Ma abbiamo dei tecnici di valore che contribuiranno alla crescita dei nostri atleti».