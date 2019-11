Volley Club Frascati, Musetti: “Questa categoria sarà utile per farci fare esperienza”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ arrivata la prima gioia stagionale per la serie D femminile. Le ragazze del neo coach Andrea Chessa (che affiancherà Flavia Mola nella guida di questo gruppo) hanno vinto 3-2 contro la Roma Volley nel match andato in scena al palazzetto di Vermicino sabato scorso. Una sfida tiratissima, come dimostrano i parziali: tuscolane avanti con il 25-20 del primo set, poi pari ospite nel secondo (22-25), nuovo vantaggio delle padrone di casa nel terzo (25-22), brividi e amarezza finale nel quarto (24-26) e infine gioia nel tie break altrettanto combattuto (15-13) che ha dato i primi due punti stagionali alle frascatane. E’ la centrale classe 2004 Rachele Musetti a parlare della sfida di sabato: “E’ stata una partita tosta, ma ce lo aspettavamo. Conoscevamo le avversarie per averle incontrate recentemente nel campionato Under 16 Eccellenza, visto che loro hanno una squadra molto giovane come d’altronde anche noi. Nel complesso abbiamo giocato una buona partita e tutti i set sono stati combattuti: alla fine ero fiduciosa perché la squadra aveva una grande voglia di vincere e per fortuna è arrivato questo primo successo”. Una vittoria che può dare coraggio e autostima al giovane gruppo frascatano: “Dobbiamo tenere sempre alta la concentrazione e soprattutto migliorare dal punto di vista dell’intesa di squadra. Ma siamo un gruppo abbastanza nuovo ed è normale che ci voglia un po’ di tempo per compattare la squadra. Le qualità tecniche ci sono e si può fare una buona stagione”. La Musetti fissa gli obiettivi di gruppo e quelli personali: “L’anno scorso è stata una stagione sofferta e sappiamo che ci sarà da faticare anche quest’anno, ma vogliamo cercare di conquistare la salvezza prima dell’ultima giornata. Per quanto riguarda i miei obiettivi, sono quelli del resto delle compagne: giochiamo in serie D per fare esperienza e confrontarci anche con ragazze più grandi e con una pallavolo più veloce rispetto a quella giovanile”.