Volley Club Frascati, Micozzi: “La mia prima esperienza nel maschile? Tante cose positive”

Frascati (Rm) – Il settore maschile del Volley Club Frascati ha fatto un ulteriore passo in avanti in questa stagione. Come da forte speranza (e ambizione) del presidente Massimiliano Musetti, sono nati alcuni gruppi di buona qualità che nel tempo possono riportare la società tuscolana a ottimi livelli anche con gli uomini. La conduzione tecnica dei gruppi maggiori di questa stagione, “mozzata” dall’emergenza sanitaria mondiale, è stata affidata a Gianluca Micozzi, allenatore abruzzese che era alla sua prima esperienza fuori dalla sua regione e nel settore maschile. “Sapevo a cosa andavo incontro e sono stato fin da subito molto sereno – spiega il tecnico – Qui ho trovato un ambiente positivo e molto caloroso e i ragazzi mi hanno dato grandi soddisfazioni sul campo. Avendo avuto esperienze solo nel settore femminile, mi sono dovuto “rimettere in gioco” sotto alcuni punti di vista, ma le risposte degli atleti e delle loro famiglie sono state eccellenti”. La prima squadra, nonostante la giovane età media, si è ben districata nel campionato di serie D e aveva infilato un tris di vittorie consecutive nel girone di ritorno, prima della sosta e della successiva cancellazione dei campionati. Molto bene anche i ragazzi dell’Under 16 (che sono stati “serbatoio” prezioso anche per la stessa serie D e per la Seconda divisione), capaci di approdare fino alle semifinali del tabellone conclusivo della categoria. “Siamo andati oltre le più rosee previsioni e per questo devo ringraziare tutti. La cosa che ha fatto la differenza è stata indubbiamente la compattezza dell’intero ambiente e in questo senso anche le famiglie dei nostri ragazzi hanno avuto un ruolo molto importante. E’ stato un peccato non aver terminato l’annata agonistica, ma siamo convinti di aver gettato delle basi notevoli in vista della prossima stagione”. Un’annata che vedrà Micozzi proseguire con ogni probabilità il suo rapporto con il Volley Club Frascati: “La società ha sempre palesato una grande voglia di riportare il settore maschile su ottimi livelli e l’anno prossimo si dovrebbe riuscire a formare anche un gruppo Under 19 oltre a quello dell’Under 17 che sarà lo stesso che si è ben comportato quest’anno nell’Under 16”.