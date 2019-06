Volley Club Frascati, Liberatoscioli e le finali nazionali dell’Under 16: "Bella esperienza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Si è chiusa la stagione ufficiale dell’Under 16 femminile del Volley Club Frascati. Le ragazze di coach Luca Liberatoscioli non sono riuscite a superare il primo turno della fase nazionale di categoria, disputato la scorsa settimana tra Amatrice e Cittaducale. “Ma è stata comunque una bellissima esperienza per tutto il gruppo – commenta l’allenatore tuscolano – Molte ragazze erano al primo appuntamento di questo tipo e sicuramente un po’ di emozione ha inciso nel corso della gara decisiva contro le calabresi del Castrovillari che ci è costata la qualificazione, ma comunque sono soddisfatto di ciò che hanno fatto vedere le ragazze sia in queste fasi finali nazionali che nell’intero percorso stagionale”. Dopo aver vinto la gara d’esordio con le molisane del Campobasso, è arrivato il decisivo k.o. col Castrovillari e poi il successo finale contro le sarde di Porto Torres. “Abbiamo avuto due gare alla portata e le abbiamo vinte in maniera convincente – prosegue Liberatoscioli – Poi col Castrovillari avremmo dovuto metterci qualcosa in più, ma probabilmente assieme alla “tensione” per la posta in palio ha influito anche l’orario mattutino della sfida. Dopo aver perso il primo set e recuperato bene nel secondo, la squadra è tornata ad essere troppo frettolosa e ha sofferto la buona difesa delle avversarie sia nel terzo che nel quarto set. Un po’ di rammarico è rimasto, ma alla fine arrivare alla fase nazionale è stato comunque un traguardo importante da cui ripartire. Piuttosto queste ragazze avrebbero potuto fare meglio nel campionato di serie D, ma in quella categoria evidentemente ha pesato l’inesperienza nei confronti di tante avversarie mediamente più grandi”. Il gruppo, almeno dal punto di vista anagrafico, si “spezzerà” nella prossima stagione. “Le ragazze nate nel 2003 passeranno nella futura Under 18, mentre le 2004 saranno ancora in età Under 16 – sottolinea Liberatoscioli - Comunque queste sono valutazioni e ragionamenti che farà con calma la società nei prossimi giorni”.