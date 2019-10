Volley Club Frascati, capitan Leva: “Il primo obiettivo? Salvarci"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Volley Club Frascati mancava da diverso tempo da una categoria di prima squadra maschile di un certo livello. E sabato scorso ha ottenuto il primo successo (al secondo tentativo) nella serie D grazie ad un secco 3-0 interno contro il Sabaudia, piegata grazie ad un doppio 25-16 nei primi due set e al comodo 25-9 del terzo. “Nei primi due parziali abbiamo avuto qualche difficoltà in più perché dobbiamo ancora oliare determinati meccanismi – spiega il capitano e martello classe 1992 Alessio Leva – Poi nel terzo non c’è stata praticamente storia, anche se pure il Sabaudia aveva una formazione con tanti giovani in campo”. Leva, arrivato in estate dal Volley Club Tuscolano (altra compagine di serie D) e già in passato atleta del Volley Club Frascati, parla delle potenzialità del gruppo: “Abbiamo un organico mediamente molto giovane a cui la società ha aggiunto alcuni elementi più esperti – spiega Leva – La differenza d’età è importante, ma stiamo cercando la giusta amalgama e la necessaria sintonia di squadra. Come mai ho deciso di tornare a Frascati? Ho saputo che la società voleva riformare una prima squadra maschile e per me questa era la soluzione ideale sia per l’eccellente struttura di cui può disporre questa società, sia per la vicinanza rispetto a dove vivo. Inoltre il Volley Club Frascati ha chiaramente fatto capire di voler puntare a ricreare un settore maschile forte e questo è un aspetto molto stimolante per tutti noi”. Da Leva arrivano elogi anche a coach Gianluca Micozzi e a tutto lo staff: “C’è grande competenza da parte dei nostri allenatori e questo non può che favorire il processo di crescita dell’intero gruppo”. Intanto la serie D maschile del Volley Club Frascati prepara il terzo match di campionato che si giocherà domenica sul campo della Roma 7: “Il nostro obiettivo? In primis dobbiamo pensare alla permanenza in categoria, poi si vedrà se riusciremo a fare qualcosa in più” dice chiaramente capitan Leva.