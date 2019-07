Volley Club Frascati, la storia si ripete

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Volley Club Frascati è di nuovo sul podio regionale del Gran Premio Giovani. La classifica ideata dalla Fipav Lazio mette insieme i punteggi ottenuti con i vari gruppi compresi tra le categorie Under 18 e Under 13. La società tuscolana, nel settore femminile, si è piazzata al secondo posto con 104,69 punti, a un soffio dalla capolista e corazzata laziale del Volleyro’ Casal de’ Pazzi (106 punti tondi) con cui tra l’altro da un anno a questa parte si è instaurata una proficua collaborazione. Il Volley Club Frascati, che ha bissato il secondo posto della scorsa stagione, ha anticipato il Volley Friends, terzo con 102,50 punti. “E’ motivo di orgoglio per la nostra società aver ripetuto il piazzamento dell’anno passato – dice il presidente Massimiliano Musetti – E’ il segno di una continuità di lavoro che sta andando nella giusta direzione e che si sta consolidando. D’altronde si è chiusa da poco un’altra annata davvero ricca d soddisfazioni per tutti i nostri gruppi giovanili, segno di una qualità che sta crescendo in modo omogeneo”. La classifica del Gran Premio Giovani ribadisce anche la bontà della collaborazione che c’è in atto con la “Juventus della pallavolo regionale” (e non solo), vale a dire il Volleyro’ Casal de’ Pazzi. “Abbiamo trovato un perfetto equilibrio e questo accordo sta producendo frutti importanti sia per noi che per la società capitolina, pur mantenendo ogni club la sua identità. Come già detto nei giorni scorsi, si tratta di una intesa che implementeremo e che siamo convinti darà ancora maggiori risultati”. Ora il presidente Massimiliano Musetti e il Volley Club Frascati hanno un altro sogno. “Oltre a cercare di tenere stabilmente la nostra società ai massimi livelli della pallavolo regionale femminile, vorremmo provare entro tre anni a tornare anche nelle prime posizioni del Gran Premio Giovani riservato al settore maschile. Anche in quel caso, sono stati fatti dei passi significativi e prossimamente cercheremo di alimentare e dare forza a questa nostra idea”.