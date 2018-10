Volley Club Frascati, capitan La Rosa: "Siamo pronte per il debutto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Dopo quasi due mesi di preparazione, è arrivato il momento dell’esordio ufficiale per la serie C femminile del Volley Club Frascati. La prima squadra rosa del club del presidente Massimiliano Musetti debutterà sabato sul campo della Margutta Civitavecchia e sarà subito un test severo come conferma il neo capitano Carlotta La Rosa. «Abbiamo affrontato questa squadra già nella passata stagione anche se ci hanno detto che si sono rinforzate parecchio prendendo diverse atlete di esperienza. Certamente ci creeranno delle difficoltà, ma cercheremo di fare la nostra partita e capiremo subito qual è il valore della nostra squadra». Su un aspetto, il centrale classe 2000 non sembra avere dubbi. «Quest’anno il gruppo è decisamente più unito e questo ci aiuterà molto nei momenti difficili che dovremo affrontare. Le nuove arrivate si sono integrate bene con le ragazze del vecchio gruppo e si è creato il giusto spirito. Mentalmente la squadra sta bene e abbiamo tutte l’obiettivo di vincere e crescere individualmente, anche fisicamente abbiamo lavorato tanto e siamo in una buona condizione». La Rosa è al sesto anno nel Volley Club Frascati, è tra le più “anziane” del gruppo tuscolano e in questa stagione è stata nominata capitano. «Indubbiamente è una responsabilità importante: la società, lo staff tecnico e il gruppo hanno riposto fiducia nei miei confronti e io cercherò di essere all’altezza della situazione. Devo ascoltare le problematiche delle mie compagne che si fidano di me e cercare di essere la “voce della squadra”: sono convinta di poter essere all’altezza di questo delicato compito». Sugli obiettivi stagionali il pensiero della giovane centrale è abbastanza chiaro. «Sono convinta che possiamo fare grandi cose se riusciamo ad esprimere le nostre potenzialità» conclude La Rosa. In contemporanea con la serie C femminile (sabato alle 19), ci sarà anche l’esordio della serie D rosa del Volley Club Frascati che ospiterà a Vermicino l’Antares Roma.