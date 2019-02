Volley Club Frascati, l’Under 18 promozionale vola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ un ottimo momento per l’Under 18 femminile promozionale del Volley Club Frascati. La squadra allenata da Luigi Carrozzo e Matteo Bilancioni ha battuto in campo esterno con un secco 3-0 il Volley Valmontone, centrando la terza vittoria consecutiva e avvicinando il secondo posto occupato dal Colonna. «Siamo a tre punti di distanza dalle seconde che sfideremo nel prossimo turno di campionato – dice Carrozzo – Se dovessimo vincere le ultime due potremmo concludere la stagione regolare solo alle spalle della capolista Volleyesport e quello dev’essere il nostro obiettivo anche perché in questo modo riusciremmo a saltare il primo turno eliminatorio del tabellone finale. Guardando oltre, sarebbe bello riuscire ad arrivare ai quarti, ma sappiamo che non sarà per nulla semplice». L’allenatore parla dell’ultimo vittorioso match sul campo di Valmontone. «Nel primo set le ragazze sono state molto determinate e non hanno fatto alcuna sbavatura. Il secondo e il terzo sono stati inizialmente dominati, ma poi una flessione evidente ci ha fatto rimettere in discussione il risultato in entrambi i parziali. L’aspetto positivo è che questa squadra in altre occasioni si sarebbe fatta sfuggire questi set e invece stavolta li ha portati a casa. Anche l’innesto del centrale Piscozzo ha avuto buoni riflessi sul gruppo». Al di là dell’obiettivo di campo, Carrozzo chiarisce quali devono essere i traguardi che l’Under 18 femminile promozionale del Volley Club Frascati deve provare ad inseguire. «Queste ragazze hanno delle buone qualità e alcune di loro potrebbero anche rientrare nel giro dell’Under 18 Elite, ma devono togliersi di dosso quell’alone di insicurezza che le condiziona. Spesso alle prime difficoltà si bloccano e sembrano spaesate, anche se nelle ultime partite le risposte sono state più confortanti». Il girone di prima fase dell’Under 18 femminile promozionale terminerà nel prossimo week-end. «Venerdì giocheremo in casa proprio contro Colonna e il giorno successivo ce la vedremo con Labico. Proveremo a centrare queste due vittorie per poi concentrarci sul tabellone finale».