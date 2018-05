Volley Club Frascati, Mineo: "Finali nazionali? Grande esperienza per Under 14"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Si è conclusa in Sardegna, esattamente a Tortolì, la stagione ufficiale dell’Under 14 femminile del Volley Club Frascati che ora proseguirà con il lavoro in palestra in vista della prossima annata. Le ragazze di coach Patrick Mineo hanno disputato le finali nazionali di categoria, uscendo nel girone di prima fase dopo le sconfitte con le emiliane di Ravenna e le liguri di Ortonovo e dopo il successo sulle valdostane di Chatillon. «Una bellissima esperienza – dice l’allenatore dell’Under 14 tuscolana – Le ragazze hanno tenuto l’atteggiamento giusto per un evento di questo tipo anche se, ovviamente, dispiace non essere riusciti a superare anche questo primo turno. Abbiamo perso combattendo punto a punto contro Ravenna che poi è arrivata tra le prime otto d’Italia, mentre qualche rimpianto in più c’è per la partita contro le liguri. Comunque abbiamo fatto un percorso notevole, arrivando a piazzarci al terzo posto nel Lazio che ha espresso poi la squadra campione d’Italia (il Volleyro, ndr) e questo la dice lunga sulla competitività tecnica del movimento della nostra regione. Mi auguro che le ragazze abbiano assorbito le sensazioni di questa avventura e abbiano capito che bisogna alzare sempre l’asticella nel lavoro quotidiano in palestra. Ora l’attività prosegue con gli allenamenti propedeutici alla formazione dell’organico della prossima stagione e a metà luglio con questo gruppo sosterremo anche un campo molto impegnativo che fungerà da pre-ritiro in vista del nuovo anno agonistico». In effetti in casa Volley Club Frascati il futuro è già…iniziato. «In ballo rimane ancora la nostra Under 13 che domenica ad Alatri giocherà la Final Four regionale dopo aver conquistato il secondo posto nella fase provinciale – rimarca Mineo – Per tutte le altre selezioni siamo già al lavoro in ottica futura: dall’Under 18 alla U16 alla U14 giocheremo sempre in categorie d’Eccellenza così come con l’Under 13 e l’Under 12 disputeremo i campionati Elite che rappresentano il massimo livello regionale. Inoltre i gruppi giovanili maggiori saranno serbatoio costante per i campionati di serie C, D e Prima divisione per permettere alle nostre ragazze di avere una crescita rapida e di qualità». A proposito di “camp”, vanno ricordati anche quelli tra volley e relax in programma dal 24 al 30 giugno e dall’1 al 7 luglio a Fara San Martino (provincia di Chieti): la prima settimana sarà dedicata alle categorie Under 12 e U13 maschile e femminile, la seconda all’Under 14 e all’Under 16 promozionale maschile e femminile.