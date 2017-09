Volley Club Frascati, Musetti: "Organizzeremo evento per i 50 anni del club"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La nuova serie C femminile del confermatissimo coach Luca Liberatoscioli ha fatto da apripista, iniziando gli allenamenti (con doppie sedute) da giovedì scorso. Da lunedì 4 settembre, invece, il Volley Club Frascati riprenderà l’attività a pieno ritmo visto che torneranno in campo praticamente tutti i gruppi del settore giovanile. Una stagione molto importante, come sottolinea il presidente tuscolano Massimiliano Musetti: «Abbiamo ricevuto qualche mese fa il riconoscimento della Federazione per i 50 anni di attività, un dato che la dice lunga sulla storia e sul significato del nostro club. Per questo ho intenzione di organizzare un evento prima della fine del 2017 in cui venga coinvolto il maggior numero possibile di protagonisti della storia del Volley Club Frascati, sia sul campo che a livello dirigenziale. E ovviamente cercheremo di invitare importanti esponenti federali per questo appuntamento». Ma alle porte ci sono anche traguardi importanti da centrare sul campo. «L’obiettivo dev’essere quello di rimanere competitivi con tutti i nostri gruppi, esattamente come accaduto l’anno scorso – spiega Musetti – Abbiamo una prima squadra giovane e forte dell’esperienza in serie B2 della passata stagione: avremmo potuto anche rifare la categoria nazionale, ma saremmo stati inseriti in un girone logisticamente molto scomodo e così abbiamo preferito fare un’altra scelta. Anche le nostre Under 18 saranno molto competitive e ci aspettiamo cose importanti anche dal gruppo Under 14 che giocherà nell’Eccellenza. Inoltre abbiamo allargato la “base” del settore maschile aggiungendo un gruppo rispetto al passato e contando ora su un’Under 15 e una U14. Lo staff tecnico rimarrà sostanzialmente lo stesso e sarà affidato nuovamente alla direzione di Patrick Mineo». E l’entusiasmo che gira attorno al movimento dello storico club tuscolano è stato tangibile anche in estate. «Abbiamo organizzato dei “camp” fuori regione che hanno avuto una risposta spettacolare e che ci hanno riempito di orgoglio. E in questo periodo, come sempre, offriremo prove gratuite a chiunque vorrà venire a “saggiare” i metodi di lavoro dei nostri tecnici e la bontà delle nostre strutture». Per chi volesse informazioni più dettagliate sulle iscrizioni è possibile contattare i responsabili del Volley Club Frascati sui profili ufficiali di Facebook e Instagram o al numero 3668043552 oltre che direttamente presso la segreteria del palazzetto.