Volley Club Frascati, De Gregorio e le due Under 12 femminili: “Gruppi di qualità notevole”

Frascati (Rm) – E’ stata costretta a rinviare la sfida d’esordio. L’Under 12 femminile territoriale “blu” del Volley Club Frascati si è dovuta “accontentare” di una sfida in famiglia ieri pomeriggio, causa mancata presentazione dell’avversario di turno (il Millennium Appio) presso il complesso sportivo di Vermicino. “Sinceramente non siamo riusciti a capire cosa sia accaduto – racconta l’allenatore tuscolano Luca De Gregorio – Abbiamo provato a contattare la società avversaria senza avere risposta. Un peccato perché le ragazze erano molto “cariche” in vista del debutto in campionato che per la formazione “blu”, dunque, sarà rinviato di quindici giorni. In ogni caso le abbiamo fatte giocare tra di loro, così la domenica pomeriggio non è stata proprio buttata”. Il Volley Club Frascati avrà due formazioni nello stesso girone di questa categoria e coach De Gregorio le presenta nel dettaglio: “Il gruppo “blu” è quello che conta su atlete che hanno maggiore esperienza: alcune di loro facevano parte della squadra che l’anno scorso è entrata nelle prime otto della categoria provinciale e quest’anno proveremo a ripeterci, ma approdando almeno nei quarti della fase finale regionale. Sono ragazze molto cresciute sia tecnicamente che fisicamente e hanno qualità importanti”. Un discorso simile si può fare anche per l’Under 12 femminile territoriale “rossa”: “Questo gruppo è composto da atlete nate nel 2009 e 2010, alcune delle quali sono al primo anno di pallavolo. Anche in questo caso, però, ci sono ragazze con una fisicità spiccata e delle buone potenzialità tecniche: l’obiettivo per loro è crescere e cercare di capire che possono fare molto bene. Entrambi i gruppi mi seguono e hanno tanta voglia di allenarsi, inoltre possono contare su una società che ci mette a disposizione tutto e quindi ci sono tutte le condizioni per ottenere risultati importanti in termini di crescita individuale e di squadra” conclude De Gregorio.