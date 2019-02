Volley Club Frascati, David fa il bilancio dell’Under 14 femminile Elite

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il gruppo dell’Under 14 femminile Elite del Volley Club Frascati si è tuffato nella “nuova avventura” della Terza divisione U14. Sabato scorso le ragazze di Annalisa David hanno travolto il Villalba con un netto 3-0 (doppio 25-4 e 25-11 gli eloquenti parziali). «Una gara semplice e senza storia in cui tutte le ragazze convocate hanno trovato spazio» sottolinea il tecnico tuscolano che poi fa un passo indietro per parlare della prima parte di stagione, quella in cui il gruppo frascatano ha ottenuto il terzo posto nel suo girone Under 14 femminile Elite senza riuscire a entrare nella fase finale (si qualificavano solo le prime due). «Potevamo fare qualche punto in più, ma la Pro Juventute soprattutto e anche il Peter Pan hanno dimostrato di essere superiori. Fino a questo punto della stagione, comunque, le ragazze si sono allenate in maniera costantemente numerosa e con grande impegno, quindi ho poco da rimproverare loro. Comunque non dobbiamo “accontentarci” e anzi dobbiamo cercare di migliorare costantemente». Per questo l’obiettivo del gruppo della David nel campionato di Terza divisione Under 14 è chiaro. «Non conosco il livello delle avversarie – spiega il tecnico del Volley Club Frascati – Ma dobbiamo provare a vincere innanzitutto il girone e poi tentare di arrivare in fondo». Quello della Terza divisione non sarà l’unico impegno delle ragazze della David in questa seconda parte di stagione. «Tra fine febbraio e inizio marzo parteciperemo al torneo federale intitolato a Franco Favretto dedicato alla categoria Under 14. Insomma ci saranno ancora tante partite da giocare e dobbiamo cercare di dare il massimo in ogni appuntamento». Il prossimo match per questo gruppo sarà comunque il 13 febbraio sul campo della Tibur, un incontro valido come secondo turno d’andata della Terza divisione Under 14.