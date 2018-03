Volley Club Frascati, la corsa dell’Under 13 si ferma in finale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Volley Club Frascati continua a collezionare finali con le sue squadre del settore giovanile. Dopo quella vinta dall’Under 16 femminile e quella persa dall’Under 18 rosa, non è stata fortunata nemmeno quella dell’Under 13 di coach Patrick Mineo che in quel di Grottaferrata si è inchinata al Volleyro per 2-0 al termine di due set molto tirati come conferma il doppio 25-23. «Il percorso di questo gruppo è stato davvero particolare – racconta l’allenatore – Dopo un inizio di stagione in salita, siamo riuscite a guadagnare l’accesso alla fase finale del campionato provinciale grazie al quarto posto nel nostro girone. Quel risultato ci ha portato a incrociarci con la prima dell’altro raggruppamento, vale a dire il Kk Eur, che abbiamo battuto al golden set dopo un doppio incontro combattutissimo. Un’impresa ripetuta anche in semifinale quando abbiamo eliminato la Pro Juventute dopo aver perso 2-1 in casa e imponendoci per 3-0 in trasferta al termine di una partita eccezionale. In finale abbiamo ritrovato la Volleyro che era nel nostro girone e che nella sfida di ritorno abbiamo battuto in maniera netta: forse quello può aver condizionato il nostro match. Probabilmente il gruppo si è sentito più forte dell’avversario e infatti ha cominciato a dare il meglio di sé quando ha visto scappare la partita in maniera quasi definitiva. Comunque siamo contenti del percorso di questa squadra che ora si appresta ad affrontare la fase regionale: c’è un mese e mezzo circa di lavoro da fare, chi cura al meglio i dettagli sudando in settimana può ottenere grandi soddisfazioni». Per la cronaca, nonostante la sconfitta, la miglior giocatrice della finale Under 13 è stata giudicata Miriam Lignola, mentre per lo stesso Mineo si è trattata della terza finale di categoria negli ultimi quattro anni e tra l’altro con tre società diverse: dopo quella persa con Marino e quella vinta con Volleyro, è arrivata quella sfortunata sulla panchina del Volley Club Frascati. Ma sia le ragazze che il loro allenatore avranno tutto il tempo per rifarsi…