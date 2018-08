Volley Club Frascati, un’altra ghiotta novità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Volley Club Frascati ha concluso la stagione col botto, piazzandosi al secondo posto del “25esimo Gran Premio Giovani Lazio”, una speciale graduatoria stilata dal comitato regionale e dedicata alle società partecipanti ai campionati compresi tra l’Under 13 e l’Under 20. Una classifica che ha tenuto conto dell’attività nel settore giovanile e dei risultati conseguiti nella stagione 2017-18, ma anche del riconoscimento del marchio di qualità e scuola federale, delle presenze di atleti e atlete ai Centri di Qualificazione Nazionali, Regionali e Territoriali, delle collaborazioni scolastiche e dei moltiplicatori per la serie disputata e per il numero di tesserati utilizzati nel corso dell’annata sportiva. Il club tuscolano è stato il primo club alle spalle dell’armata Volleyrò Casal de Pazzi (182,5 punti) e proprio con il sodalizio capitolino ha messo a punto una importante collaborazione. «Abbiamo la fortuna di avere la prima società d’Italia in ambito giovanile a pochi chilometri dalla nostra cittadina e non potevano non cogliere questa opportunità – dice il presidente frascatano Massimiliano Musetti – Quando il Volleyerò ci ha proposto una collaborazione, abbiamo immediatamente accolto l’idea e l’abbiamo sviluppata coi vertici della società romana». Saranno diversi gli “intrecci” che legheranno le due società. «Se avremo un’atleta in grado di fare il salto per giocare in un club di quel prestigio, non esisteremo a dare questa opportunità alle nostre ragazze – dice Musetti – Al tempo stesso il Volleyrò ci potrà girare qualche atleta importante per le nostre selezioni. La collaborazione avrà evidenti ricadute anche a livello di staff tecnico. Il tutto, ovviamente, coordinato come sempre dal direttore tecnico Patrick Mineo e dall’altro neo dirigente Alessio Graziani». Intanto da lunedì si sono riaperte le porte del palazzetto dello sport di Vermicino: in questi giorni riprenderanno le attività dei vari gruppi del Volley Club Frascati che a settembre saranno a pieno regime.