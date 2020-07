Volley Club Frascati, torna Cicola per serie C, Under 19 e 17 femminili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un piacevole ritorno in casa Volley Club Frascati. Il club tuscolano ha ufficializzato l’accordo con Fosco Cicola, che già due anni fa faceva parte dello staff tecnico del sodalizio del presidente Massimiliano Musetti. “Quella fu un’annata molto positiva che si concluse col raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi – ricorda Cicola – Riuscimmo a centrare le finali nazionali con l’Under 16 e sfiorammo lo stesso traguardo con l’Under 18, mentre con la prima squadra ci salvammo in serie C con un organico composto da quasi tutte atlete Under 18, a parte un paio di elementi poco più grandi. Speriamo di riuscire a toglierci altre soddisfazioni quest’anno”. Il rapporto tra il Volley Club Frascati e Cicola è rimasto sempre buono e quest’anno sono maturate le condizioni per un suo rientro: “Nella stagione appena messa alle spalle ho allenato nel beach volley, ma adesso ho avuto la possibilità di far conciliare l’impegno nel volley con i miei orari di lavoro e così ho accettato la proposta del club frascatano”. Rispetto all’esperienza di due anni fa, Cicola avrà a disposizione una prima squadra diversa: “Il gruppo sarà un po’ più esperto e verrà completato con alcune ragazze meritevoli delle squadre Under 17 e 19 che stiamo completando (e che saranno sotto la responsabilità tecnica dello stesso Cicola, ndr). Abbiamo voglia di ben figurare e di fare un tipo di campionato diverso rispetto alle ultime due stagioni. Non vogliamo “stressare” troppo le piccole che già devono affrontare spesso due campionati giovanili di ottimo livello: loro dovranno concentrarsi soprattutto su quei campionati, senza dimenticare che anche nel gruppo Under 15 ci sono validi elementi che potranno essere di supporto all’Under 17 e all’Under 19”. Il Volley Club Frascati, come tutto il resto del movimento pallavolistico, è in attesa delle date dell’inizio ufficiale della stagione per fare una programmazione adeguata: “Al momento non sappiamo quando si ripartirà: soprattutto per le ragazze giovani non è ottimale iniziare troppo presto allenamenti senza avere una data precisa dei primi incontri ufficiali, attendiamo notizie e poi faremo i nostri programmi”.