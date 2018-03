Volley Club Frascati campione provinciale Under 16 Elite

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il presidente del Volley Club Frascati Massimiliano Musetti lo aveva detto. «Marzo sarà un mese intenso» e al primo week-end le ragazze dell’Under 16 Elite allenate dal coach (e direttore tecnico) Patrick Mineo hanno portato a casa il titolo provinciale. Nella finale disputata a Zagarolo, le ragazze frascatane non hanno lasciato scampo allo Sport Team battuto con un secco 3-0 e con parziali molto eloquenti. «E’ stata una gara dominata, praticamente mai in discussione – conferma Mineo – Ma già durante il percorso nel tabellone ad eliminazione diretta le ragazze avevano dato dimostrazione di superiorità: ai quarti di finale erano riuscite a superare lo scoglio del Volleyro con una doppia vittoria per 3-0 e 3-1, poi nella semifinale d’andata un’altra prova di forza sul campo dell’Alpi piegato 3-0. Insomma ha vinto decisamente la squadra più forte, ma questo deve essere solamente un punto di partenza…». Un successo, comunque, non sorprendente. «Eravamo partiti con aspettative alte a inizio stagione, ma passare dalla teoria al campo non è mai semplice – prosegue Mineo –. Le ragazze sono cresciute gara dopo gara e hanno dimostrato di essere un gruppo molto preparato e voglioso di lavorare. Tra l’altro alcune componenti di questa squadra avevano vinto il titolo Under 14 nella passata stagione: riuscire a formare una compagine così competitiva con diverse atlete del 2003, dunque al primo anno in categoria, e anche alcune 2004, come per esempio il libero titolare Martina Picchi, rappresenta una soddisfazione ancora maggiore». Il trionfo nella finale è stato completato dall’assegnazione del premio di miglior giocatrice dell’ultimo atto alla palleggiatrice Sara Voci, ma la stagione dell’Under 16 del Volley Club Frascati non è certamente finita. «Ora ci tufferemo nella fase regionale della categoria dove inizieremo dagli ottavi di finale (in gara unica, ndr) contro Civitavecchia, formazione valida che ho apprezzato negli anni e che avrà il vantaggio di giocare in casa. Noi, però, abbiamo le possibilità di farcela e tra l’altro potremo contare pure sullo schiacciatore Elisa Maria Garofalo, classe 2002 in prestito dalla Giovolley Aprilia che ha già esordito nelle ultime partite».