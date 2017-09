Volley Club Frascati, Liberatoscioli: "Buone impressioni nella prima amichevole"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Oltre tre settimane di lavoro. E sabato scorso la prima squadra femminile del Volley Club Frascati (che giocherà il prossimo campionato di serie C femminile) ha disputato un interessante test amichevole contro la Virtus Roma in quel di Ceprano, dove la squadra capitolina (compagine di pari categoria, ma che è stata inserita in un girone diverso da quella tuscolana) è stata in ritiro per qualche giorno. «Sono soddisfatto di quanto hanno fatto vedere le ragazze in questa prima partita – commenta il tecnico del Volley Club Frascati Luca Liberatoscioli – Nei primi due set abbiamo messo in campo una formazione vicina a quella titolare e siamo riusciti a portare a casa il parziale, dimostrando un’ottima personalità. Poi abbiamo un po’ mescolato le carte ed è uscita la Virtus Roma nei successivi due set, poi al tie-break (che in realtà è stato giocato come un set normale, ndr) la squadra capitolina si è imposta ai vantaggi per 26-24». Il Volley Club Frascati, quindi, ha lasciato delle buone sensazioni nonostante il pesante lavoro fisico fatto in questa primissima parte di stagione. «Abbiamo dato la priorità al lavoro atletico e a quello tecnico finora – rimarca Liberatoscioli – D’ora in avanti, anche con l’arrivo di nuovi test amichevoli, inizieremo a lavorare di più sulla parte tattica e del gioco». Il prossimo match è in programma già per domani quando le ragazze di Liberatoscioli faranno visita al Cave. «Si tratta di una formazione che l’anno scorso ha sfiorato la promozione in B1 e che quest’anno partirà con le stesse ambizioni. Un match complicato, ma ci servirà per avere ulteriori indicazioni sulle potenzialità del nostro gruppo. Poi il 30 settembre e il primo ottobre saremo a Chianciano per un torneo amichevole. In ogni caso in queste prime settimane sta emergendo una certa personalità da parte delle ragazze: dalla nuova palleggiatrice Anna Palone, che ha presenza sotto rete, al capitano Laura Morrocchi, al centrale Sara Ferrari e altre atlete di carattere». A proposito delle nuove, l’inserimento all’interno del gruppo frascatano è già a buon punto. «Non avevo dubbi su questo, anche se ovviamente devono conoscere meglio il nostro sistema di gioco» conclude Liberatoscioli.