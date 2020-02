Volley Club Frascati, Bilancioni e l’Under 13 maschile: “Un gruppo che vuole crescere”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’Under 13 maschile del Volley Club Frascati ha iniziato la seconda fase del campionato 3x3 e prossimamente si tufferà nei quarti di finale del tabellone conclusivo del 6x6. Ieri mattina, i ragazzi di coach Matteo Bilancioni hanno sfidato l’Italo Svevo nel primo match della seconda fase del 3x3 (che assegnerà un posto tra il 18esimo e il 22esimo della categoria) e hanno rimediato una doppia sconfitta (per 3-0 e 2-1). “Abbiamo provato delle cose nuove su cui stiamo lavorando in allenamento – ha spiegato l’allenatore frascatano – I ragazzi hanno fatto una discreta prestazione, anche se il risultato ha un valore relativo”. A maggior ragione pensando che il gruppo a disposizione di coach Bilancioni è per la gran parte “novizio” nella pallavolo: “Ci sono tanti elementi al primo anno di volley e in particolare il campionato 3x3 lo affrontiamo coi più piccoli di questo organico, mentre nel 6x6 giocano anche coloro che solitamente sono aggregati nel gruppo dell’Under 14 (sempre allenato da Bilancioni, ndr). Sapevamo che in entrambi i campionati ci sarebbero state delle difficoltà, ma la cosa importante è continuare ad allenarsi e a crescere: proprio in quest’ottica la società ha scelto di far giocare da subito questi ragazzi su campo grande proprio per iniziare a farli abituare in vista dell’anno prossimo, quando giocheranno nella categoria Under 14”. A proposito del campionato 6x6, la squadra tuscolana si preparerà ora per l’incontro d’andata dei quarti di finale contro la Roma 7 in programma per venerdì tra le mura amiche: “Aspettative di risultato non ce ne sono, come detto – ribadisce Bilancioni – Cercheremo di guardare alla prestazione dei ragazzi e ci aspettiamo dei passi in avanti rispetto alla prima fase”. Il tecnico conclude parlando dello spirito “propositivo” dei suoi ragazzi: “Hanno voglia di crescere e lavorano con costanza durante la settimana: ovviamente ci sono dei limiti tecnici che vanno pian piano limati, ma le potenzialità per migliorare sono evidenti”.