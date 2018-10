Volley Club Frascati, Annalisa David guiderà l’Under 14 Elite

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Volley Club Frascati ha affidato la sua Under 14 Elite ad Annalisa David. L’arrivo dell’allenatore rientra nell’ambito del progetto di collaborazione avviato a fine estate con il Volleyro. «L’anno scorso allenavo l’Under 16 e l’Under 13 nel club capitolino dove quest’anno avrò uno dei gruppi Under 18 – sottolinea la David – Qui a Frascati ho iniziato da un paio di settimane e ho trovato un ambiente sano dove si può lavorare bene e uno staff di allenatori preparati e disponibili. Il presidente Musetti? Sono riuscita a parlarci poco, ma ho visto che si tratta di una persona alla mano». La David fino a due anni fa è stata un’atleta di ottimo livello (nelle ultime stagioni ha militato in serie B con la maglia della Gio Volley), ma ora ha imboccato quest’altra strada con decisione. «Allenavo i gruppi di minivolley già mentre giocavo, poi sia per motivi di età che di impegni familiari, ho lasciato il mio ruolo da atleta e mi sono tuffata nell’avventura da tecnico. Sono fortunata di poter vivere questa esperienza nei due club che, nella passata stagione, si sono classificati al primo posto della speciale classifica del Gran Prix regionale (la graduatoria ideata dal comitato regionale che mette insieme i punti ottenuti dai vari club del Lazio coi piazzamenti nelle varie categorie del settore giovanile, ndr)». La David si dice «sorpresa di aver trovato al Volley Club Frascati un settore giovanile così ampio e di qualità. Da atleta ho incrociato questo club più volte e l’ho sempre “pensato” in ottica prima squadra, invece vedo che è stato fatto un buon lavoro anche sotto». Anche se è ancora presto per giudizi di ogni tipo, il tecnico si esprime sulle qualità “intraviste” nel gruppo Under 14 Elite. «Una squadra che mi piace e che può togliersi delle soddisfazioni. Per me si tratta della prima esperienza in questa categoria e dunque non conosco bene il livello del campionato, ma qui ci sono ragazze con tanta voglia di imparare e che sono molto coese visto che giocano assieme da qualche anno».