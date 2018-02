Volley Club Frascati, Liberatoscioli: "Under 18 può andare in fondo alla fase provinciale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ entrata già nel vivo la stagione dell’Under 18 femminile del Volley Club Frascati. Le ragazze di coach Luca Liberatoscioli hanno iniziato la fase finale del campionato Elite: giovedì scorso hanno battuto 3-0 in campo esterno il Volleyro nell’andata dei quarti di finale e la sfida verrà replicata domani a Frascati. «Le ragazze hanno giocato in maniera molto determinata e hanno ottenuto un risultato importante – dice l’allenatore del Volley Club Frascati – Nella sfida di ritorno basterà conquistare un set per guadagnare le semifinali del campionato, ma in queste sfide non si può mai entrare in campo tranquilli. Bisogna affrontare la partita esattamente come all’andata e a quel punto la qualificazione sarà nostra». Liberatoscioli è fiducioso sulle prospettive stagionali dell’Under 18. «La squadra ha le potenzialità per arrivare in fondo alla fase provinciale, ma non vogliamo fare programmi troppo a lunga scadenza». Tra l’altro, le buone prestazioni nel gruppo giovanile possono consentire a qualcuna di queste ragazze di ritagliarsi uno spazio con la serie C femminile. «E’ già successo ed è stato così anche nell’ultimo match quando Giulia Ronchetti si è messa in luce e ha guadagnato per la prima volta un posto da titolare nella partita di sabato con la prima squadra». A proposito di serie C femminile, Liberatoscioli spende due parole sulla sconfitta (a testa alta) sul campo di Civitavecchia. «Venivamo da un periodo molto complicato e giocavamo sul campo di una formazione di alta classifica – sottolinea l’allenatore del Volley Club Frascati – Le ragazze hanno finalmente tirato fuori una prestazione all’altezza delle loro qualità e un gioco apprezzabile, conquistando un punto prezioso soprattutto a livello morale. Al tie break abbiamo cominciato col piede sbagliato e Civitavecchia è riuscita a spuntarla». Sabato prossimo per la serie C femminile è in arrivo un altro match molto importante. «Giocheremo contro Viterbo e sarà uno scontro diretto. Questo è un campionato un po’ particolare in cui si verificano spesso risultati non pronosticabili e quindi al momento il nostro primo pensiero è quello della salvezza» conclude Liberatoscioli.