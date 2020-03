Volley Club Frascati, Micozzi: “Il quarto posto? Risultato molto positivo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Con l’intera attività ferma per l’emergenza Coronavirus, in casa Volley Club Frascati c’è tempo di analizzare meglio il buon risultato ottenuto dall’Under 16 maschile. I ragazzi di coach Gianluca Micozzi, sette giorni fa, hanno disputato a Rieti la finale per il terzo e quarto posto del campionato territoriale cedendo per 3-2 al Monterotondo. “In finale i ragazzi sono stati molto sotto tono – rimarca l’allenatore del Volley Club Frascati – Ma per tutti loro era la prima finale della “carriera” e quindi si avvertiva la tensione per l’avvenimento. Il primo set non lo abbiamo praticamente giocato, poi c’è stata una buona reazione nel secondo e nel terzo set vinti con determinazione. Nel quarto siamo andati avanti, ma ci siamo fatti rimontare e nel momento decisivo non siamo riusciti a chiudere la partita, poi al tie break i ragazzi erano un po’ scarichi e il Monterotondo si è andato a prendere il terzo posto. Il nostro, comunque, è un piazzamento molto positivo, basti pensare che nell’ultimo atto avevano una panchina interamente composta da ragazzi nati nel 2005 e nel 2006 che potranno rifare la categoria l’anno prossimo. L’obiettivo a inizio stagione era quello di farci notare e ci siamo riusciti”. La stagione dell’Under 16 non è ancora terminata: “Ora affronteremo il tabellone Eccellenza e l’asticella si alzerà ancora, visto che incroceremo avversari di alto spessore. Inoltre giocheremo sempre fuori casa arrivando dal territoriale, ma cercheremo di fare il possibile e di giocarci al meglio le nostre carte”. Alcuni ragazzi di questa selezione, inoltre, sono impegnati assieme a qualche “giovane over” nel campionato di Seconda divisione: “Stanno facendo una buona esperienza e qualcuno potrà far parte del gruppo della serie D l’anno prossimo”. A proposito della prossima stagione, in casa Volley Club Frascati è già certa una ghiotta novità: “Con molti dei ragazzi dell’attuale Under 16 disputeremo un campionato Under 18 (categoria che quest’anno non era “frequentata” al maschile dal club del presidente Musetti, ndr) e lo faremo con tante ambizioni di poter fare bene” conclude Micozzi.