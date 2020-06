Vivace Furlani Grottaferrata, ecco i centri estivi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Grottaferrata (Rm) – In attesa di avere l’ufficialità del salto in Promozione con la prima squadra, la Vivace Furlani Grottaferrata riabbraccia i suoi ragazzi (ma anche coloro che non erano tesserati per il club biancorosso in questa stagione). Da lunedì, infatti, presso il centro sportivo dei Rogazionisti la società criptense inaugurerà il suo centro estivo che potrà protrarsi (se ci saranno adesioni) fino a tutto il mese di agosto. “Questi centri estivi vogliono essere l’ideale trampolino di lancio per l’attività di settembre – spiega il responsabile organizzativo Gianmarco Raparelli – Saranno dedicati a bambini e bambine dai 3 ai 14 anni e avranno come filo conduttore l’attività sportiva in generale e non solo quella calcistica nello specifico. Ovviamente ci atterremo in maniera scrupolosa alle rigide disposizioni governative sull’emergenza Coronavirus e sanificheremo l’impianto quotidianamente con il contribuito della ditta specializzata Multiservice 360 Fg che tra l’altro è proprio di Grottaferrata. Ci sarà un servizio catering, anche questo assolutamente aderente alle disposizioni anti-Covid, per consentire ai nostri ragazzi di fare una pausa all’ora di pranzo. I centri estivi saranno aperti dal lunedì al venerdì». Tra gli istruttori che stanno curando maggiormente da vicino gli aspetti “tecnici” del centro estivo della Vivace Furlani Grottaferrata c’è indubbiamente Federico Macrì: “Faremo accoglienza dei ragazzi dalle 8 alle 9,30, poi partiremo subito con le attività iniziando dalla nostra “sigla dei centri estivi”. Ogni mattina ci concentreremo su uno sport diverso: il calcio al lunedì, la pallavolo al martedì, l’atletica al mercoledì, il basket al giovedì e infine al venerdì le “Olimpiadi” che saranno un misto di queste e altre discipline. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, daremo spazio ad attività ricreative come il ping pong, il biliardino, il ballo e altro ancora, poi dalle 16,30 alle 17 ci sarà la possibilità per i genitori di riprendere i loro ragazzi. Ricordiamo che i bambini dai 6 anni in su dovranno portare la mascherina, ovviamente in tutti quei momenti in cui non saranno impegnati nell’attività sportiva. Siamo fiduciosi che tutto andrà per il meglio a livello organizzativo avendo studiato l’organizzazione con dovizia di particolari”. Per tutte le informazioni e le eventuali adesioni ai centri estivi della Vivace Furlani Grottaferrata ci si può rivolgere al numero 3755287969.