Vivace Furlani Grottaferrata, centro estivo al via col botto

Grottaferrata (Rm) – La Vivace Furlani Grottaferrata sembra proprio aver colto nel segno con l’organizzazione del centro estivo. Da lunedì la società castellana si è tuffata in questa nuova avventura ospitando diversi ragazzi e ragazze (ovviamente anche non tesserati con la società) presso il centro sportivo dei Rogazionisti. “Non ci aspettavamo tutte queste richieste già nella prima fase – ammette l’ideatrice dell’iniziativa Eleonora Serafini – Abbiamo organizzato tutto in pochissimo tempo, assicurandoci però di rispettare in maniera rigorosa tutte le disposizioni anti-Covid soprattutto grazie alla collaborazione della Multiservice 360 Fg, ditta di Grottaferrata specializzata in sanificazioni. La risposta dei ragazzi e delle loro famiglie è stata sorprendente e da quello che ci risulta, i numeri cresceranno ancora nelle prossime settimane. La cosa più bella, però, è vedere i partecipanti del nostro centro estivo uscire col sorriso alla fine della giornata”. Anche le famiglie sembrano aver superato le “preoccupazioni” legate all’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero: “Cerchiamo di fare il maggior numero delle attività all’aperto e di limitare l’uso delle mascherine che indubbiamente non sono “comode” per i ragazzi – spiega la Serafini – In caso di pioggia possiamo contare già su due tensostrutture a cui ne aggiungeremo una terza nelle prossime ore. Poi abbiamo pure una nutrizionista, Barbara Parilla, nel nostro staff: la sua presenza ci consente di poter dare anche preziosi informazioni alimentari soprattutto ai più grandi. Inoltre sono contenta di aver già registrato una discreta “quota rosa” nel numero di iscritti al nostro centro estivo: si è formato un bel gruppetto di ragazze”. Il centro estivo della Vivace Furlani Grottaferrata si tiene dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 ed è dedicato a tutti i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni. Nel corso delle varie mattinate gli organizzatori propongono diverse attività sportive (dal calcio alla pallavolo, dall’atletica al basket fino alla giornata dedicata alle “Olimpiadi”), mentre nel pomeriggio c’è spazio per ad attività alternative come il ping pong, il biliardino, il ballo, laboratori creativi e altro ancora. Per tutte le informazioni e le eventuali adesioni ci si può rivolgere al numero 3755287969.