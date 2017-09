Euro Lazio: Vitesse battuto 3 a 2, decide il golden boy Murgia

La Lazio vince 3 a 2 contro il Vitesse, nel primo match del gruppo J di Europa League. I biancocelsti partono bene ma sono gli olandesi a passare con Tim Matavz. Ad inizio ripresa Marco Parolo pareggia con un bel tiro. Bryan Linssen riporta avanti i gialloneri ma Ciro Immobile fa 2 a 2. Nel finale Alessandro Murgia ribalta il risultato.

Partita viva e tante occasioni

Al 2' la difesa della Lazio sbaglia il tempo dell'intervento su un traversone dalla sinistra, la palla arriva a Linssen che a tu per tu con Strakosha non riesce a controllare. Buono il ritmo del Vitesse. Al 7' Caicedo spreca l'uno a zero. L'attaccante della Lazio sfrutta un lancio di Di Gennaro e un'incertezza tra Kashia e Passver per anticipare quest'ultimo. Si allunga però la palla e dalla linea di fondo non riesce a inquadrare la porta.

Al 15' Luis Alberto sfiora l'uno a zero. Di Gennaro serve Marusic a destra, pennellato il suggerimento per lo spagnolo che tutto solo sul secondo palo non centra la porta. Che chance. Passano 5 minuti e Miazga da due passi sfiora il palo.

Il Vitesse passa con Matavz

Al 33' il Vitesse fa 1 a 0. Rashica riesce a crossare dalla destra, la palla sfila per tutta l'area e arriva a Matavz, che di prima da ottima posizione supera Strakosha. Male Luiz Felipe e Bastos nell'occasioni. La squadra di Inzaghi, ferita reagisce e al 40' chiede un rigore. Scivolata in ritardo di Miazga su Marusic, che cade in area: nessun fallo secondo l'arbitro e rimessa del portiere. Al 45' Caicedo ci prova ancora, ma senza fortuna e si va così all'intervallo.

Parolo pareggia la partita

Inzaghi, nella ripresa, si presenta con Immobile per Luis Felipe. L'ingresso del bomber galvanizza la Lazio. Dopo una grande occasione di Immobile, la palla viene ribattuta e capita sui piedi di Parolo, che di sinistro al volo calcia trovando il pareggio. È 1-1 al 56'. Inzaghi allora ci crede: esce Di Gennaro, dentro Milinkovic.

La partita è viva: gol di Linssen e Immobile

A sorpresa, però, il Vitesse va di nuovo avanti. Primi Bruns sfiora il gol, poi Rashica porta a scuola Lukaku centra per Linssen che non sbaglia e fa 2 a 1. La Lazio soffre, Bruns manca la rete del 3 a 1 e Inzaghi inserisce così Lulic per Lukaku. Al 67' Immobile fa 2 a 2. Spettacolare azione della Lazio. Verticalizzazione per Caicedo, che di tacco fa la sponda per Immobile, freddo ad aprire l'interno per fare la rete del pari alla sinistra del portiere.

Il gol di Murgia fa volare la Lazio

Al 76' la Lazio fa 3 a 2. Immobile riceve palla in posizione da trequartista, prova il filtrante per Murgia che approfitta di uno svarione di Van der Werff per calciare di sinistro in rete. Sorpasso biancocelste. Il Vitesse non molla e al minuto 85 Castaignos da due passi non riesce a mandare in rete un interessantissimo invito di Bruns, liberatosi sulla destra. E' l'ultima emozione. La Lazio vince in trasferta nell'esordio in Europa League.

Tabellino e pagelle di Vitesse-Lazio

Vitesse (5-3-2) - Pasveer 6; Dabo 4,5 (82' Colkett sv), Kashia 5, Van der Werff 4, Miazga 4,5, Buttner 6; Bruns 6, Linssen 6,5, Foor 6; Rashica 8, Matavz 7 (79' Castaignos 6). A. disp. Houwen, Van Bergen, Mount, Lelieveld, Faye. All. Fraser.

Lazio (3-5-1-1) - Strakosha 6; Bastos 5, de Vrij 6, Luiz Felipe 5 (46' Immobile 7); Marusic 5,5, Parolo 7, Di Gennaro 6 (62' Milinkovic 6), Murgia 7, Lukaku 5 (66' Lulic 6); Luis Alberto 6,5; Caicedo 5,5. A. disp. Vargic, Patric, Leiva, Radu. All. Inzaghi.

Marcatori: Matavz (V), Parolo (L), Linssen (V), Immobile (L)

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Parolo (L)