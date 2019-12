Basket, la Virtus Roma ingaggia l'ex Nba James White

James White è un nuovo giocatore della Virtus Roma fino al termine della stagione. Ad annunciarlo in una nota la società capitolina che ha trovato l'accordo con l'ala statunitense 37enne. White (201 centimetri per 98 kg) sarà a disposizione del tecnico Piero Bucchi dall'inizio del girone di ritorno, a gennaio

. "James White è ovviamente un giocatore molto esperto, che speriamo ci possa dare un contributo anche a livello di conoscenza del campionato -sottolinea coach Bucchi-; è un giocatore al quale non bisogna spiegare niente, che è già stato in Italia e che arriverà senza aver bisogno di un grande rodaggio, sperando che possa trovare la condizione in breve tempo. È un'aggiunta che andrà ad arricchire il contributo della nostra panchina".

Nato a Washington il 21 ottobre 1982, White frequenta il college prima a Florida e poi a Cincinnati. Scelto da Portland nel draft del 2006, si toglie la soddisfazione di vincere un anello Nba con San Antonio nel 2007 prima di approdare in Europa al Fenerbahce, con cui conquista il titolo di Turchia e la Coppa del Presidente.

Nel 2009 è in Russia con lo Spartak di San Pietroburgo: disputa l'Eurocup e raggiunge le semifinali della Coppa di Russia. Nel 2010 l'approdo in Italia con la maglia di Sassari con la quale vince la classifica dei cannonieri del campionato con 20.2 punti di media, a cui aggiunge 4.8 rimbalzi e 2.2 assist. La stagione successiva è a Pesaro, mentre nel 2012-13 torna in Nba dove per un anno veste la canotta dei New York Knicks.

Dopo l'annata negli States White torna in Italia a Reggio Emilia, in una stagione che vede gli emiliani trionfare in EuroChallenge con una squadra che ha tra i propri effettivi anche Giovanni Pini. Tornerà a Reggio nel 2017-18 dopo le avventure con l'Unics Kazan, il Cedevita e il Bandar Imam. La scorsa stagione, a Cento, ha chiuso a 18.4 punti e 7.3 rimbalzi in 26 partite con il 38% da tre.

"Arrivo a Roma con la voglia di aiutare la squadra quanto possibile, credo ci sia il potenziale per essere protagonisti in campionato e di poter raggiungere la zona playoff", le prime parole di White.