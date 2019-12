Virtus Roma-Germani Basket Brescia 53-83: figuraccia tra le mura amiche

La truppa di Piero Bucchi deve pagare lo scotto dell’inesperienza e delle fisiologiche difficoltà nella gestione del campionato di massima serie, il gruppo di esordienti dei capitolini si è lasciato travolgere dagli eventi di gioco e non ha opposto una efficace resistenza alla Germani Brescia. Gli ospiti hanno immediatamente evidenziato una grande compattezza fisica, una smaliziata lettura delle situazioni sul parquet e hanno sfruttato ogni errore di posizionamento difensivo dei romani che non sono riusciti a difendere con efficacia sul perimetro.

La squadra di Esposito ha confermato quanto di buono ha dimostrato tra campionato e coppa (forse è la prima alternativa alle Big del torneo) e schierato una rotazione profonda e funzionale, un gruppo privo di picchi trascendentali ma senza apparenti punti deboli. I lombardi possono contare su una strutturazione flessibile e grazie al discreto budget a disposizione hanno costruito un roster in grado di affidarsi a diversi protagonisti capaci di salire in cattedra di volta in volta a seconda delle caratteristiche degli avversari. Questa profondità e variegata presenza di opzioni è il vero punto debole di Roma che dipende quasi integralmente dal binomio composto da Jerome Dyson e da Davon Jefferson e i leader tecnici in questa occasione hanno dovuto fare i conti con la classica giornata storta.

William Buford ha provato a sfruttare lo spazio concesso dalla difesa della Germani e ha trascinato i compagni per buona parte dell’incontro, Alibegovic ha sfoggiato la solita grinta ma il suo contributo è stato vanificato dalla fisicità degli avversari e dalla pessima serata al tiro dei compagni che non hanno concesso spaziature nel cuore della zona pitturata. Ha deluso anche il rendimento della panchina visto che Tommaso Baldasso e Giovanni Pini non sono riusciti ad apportare il solito contributo in termini di entusiasmo e di letture di gioco.

La Leonessa ha giocato con una intensità notevole e dopo il primo quarto si è limitata a gestire l’ordinaria amministrazione dirottando i chili e i muscoli di Cain su Jefferson e ruotando furiosamente la batteria di esterni sul malcapitato Dyson che si è spesso infranto contro la linea maginot costruita da Esposito. Una gara senza storia ma una preziosa lezione da apprendere per i giovani della Virtus che grazie alla vittoria della settimana scorsa a Trento e un buon girone di andata sono comunque in una eccellente posizione di classifica.

In questa occasione non ha probabilmente senso una sintesi dell’incontro, una tripla di Vitali (ex particolarmente beccato dal pubblico) nel secondo quarto che ha fissato il punteggio sul 17-37 che ha di fatto lanciato prematuramente i titoli di coda della partita.

Molto più interessante analizzare l’iniziativa “La tua Virtus”, una coraggiosa campagna di equity crowdfunding che punta ad incrementare le risorse della società per l’immediato futuro. La sottoscrizione organizzata da Marco Tajana mira a un obbiettivo minimo di 500.000 euro a fronte di un obbiettivo massimo di raccolta di 2.100.000 di euro. E’ il primo esperimento simile nella panorama del basket nazionale e questa operazione e un vero e proprio sondaggio di popolarità per una squadra che per stabilire solide radici nella massima serie ha senza dubbio bisogno di maggiori risorse. Sono previste 3 diverse categorie di partecipazione a seconda del capitale versato, la quota minima è di 250 euro che danno diritto a un voto in assemblea speciale, una sciarpa, un biglietto di tribuna per questa stagione e un sconto del 10% sull’abbonamento della prossima. La Virtus punta ad investire il ricavato di questa sottoscrizione in beni immobili (come un campo di allenamento o un nuovo palazzetto) per garantire il futuro della compagine a medio e lungo termine. Tutti i dettagli sono disponibili a questo link: https://www.thebestequity.com/progetti/26/nasce-la-tua-virtus/



Tabellino Virtus Roma – Germani Basket Brescia 53-83 (15-25; 28-47; 40-63)

Virtus Roma: Cusenza ne, Moore ne, Alibegovic 12, Rullo 8, Dyson 5, Baldasso 5, Pini, Farley ne,

Spinosa ne, Jefferson 9, Buford 9, Kyzlink 5. All. Bucchi.

Germani Basket Brescia: Zerini, Warner 4, Abass 13, Cain 12, Vitali 9, Laquintana 4, Lansdowne 14,Veronesi, Silins 17, Guariglia 2, Moss, Sacchetti 8. All. Esposito