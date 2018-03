Infiltrazioni d'acqua al Palazzetto dello Sport, rinviata la partita della Virtus Roma

La Virtus Roma comunica che a causa dell'inagibilità del Palazzetto dello Sport per "infiltrazioni d'acqua all'interno dell'impianto sportivo", come da comunicazione ricevuta dal" Dipartimento dello Sport di Roma Capitale in data 30 marzo", la gara prevista per sabato 31 marzo alle ore 20:30 contro Biella è stata rinviata.

E' quanto si legge in una nota della squadra di basket della Capitale. "I biglietti già acquistati per la gara del 31 marzo saranno utilizzabili nel giorno del recupero della gara. Per l'eventuale rimborso del ticket si dovrà presentare il tagliando nel luogo di acquisto", conclude la Virtus. La data del recupero della gara verrà comunicata non appena definita.