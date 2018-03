Virtus Divino Amore, Renzi vota per la Scuola calcio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – La Virtus Divino Amore non dimentica l’estate decisamente tormentata, vissuta qualche mese fa. E guarda ai risultati ottenuti non solo con la Prima categoria (a un passo dalla semifinale di Coppa Lazio) e con l’agonistica, ma anche il settore di base. «La scorsa estate il club ha rischiato seriamente di chiudere i battenti – spiega Emiliano Renzi, ds del settore giovanile e responsabile della Scuola Calcio – A distanza di qualche mese ci troviamo invece a commentare di un settore di base che ha addirittura aumentato i suoi numeri e credo che abbia meritato un voto alto, tra l’otto e mezzo e il nove». Renzi spiega i motivi della sua soddisfazione e di quella di tutta la società. «Abbiamo avuto la fortuna di relazionarci con genitori che hanno capito l’importanza dei ruoli. E poi abbiamo cercato di avere rapporti chiari con tutti, in modo tale da risolvere serenamente ogni tipo di problematica». Renzi, che già allenava alla Virtus Divino Amore sia nel settore di base che nell’agonista, è tornato a rivestire il ruolo di responsabile della Scuola calcio a distanza di cinque anni dalla precedente esperienza: «Avevo ricoperto questa figura a Cava dei Selci e facemmo anche allora numeri importanti per quel tipo di realtà. Quest’anno l’amministratore delegato Gianluca Massimi mi ha chiesto di svolgere questa funzione e ho accettato di buon grado. Abbiamo passato tante ore a lavorare per la Virtus Divino Amore nei mesi di luglio e agosto e alla fine siamo riusciti a recuperare parte del tempo perso». Anche a stagione in corso, poi, le novità e gli interventi non sono mancati. «Da poche settimane abbiamo introdotto la nuova figura del direttore tecnico della Scuola calcio che è stata affidata a Tiziano Nutile, già coordinatore tecnico motorio» ricorda Renzi che conclude parlando della “squadra maggiore” del settore di base. «Gli Esordienti 2005, integrati da qualche 2006 e allenati da mister Massimo D’Alesio, hanno già messo in mostra alcuni elementi interessanti tanto che tre di loro sono stati aggregati già ora al gruppo dei 2004. Siamo fiduciosi che questi ragazzi si faranno trovare pronti l’anno prossimo, in vista del “salto” nell’agonistica».