Virtus Divino Amore calcio, Cimini: "Col Lanuvio Campoleone vittoria che ci voleva"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Il suo primo gol con la maglia della Virtus Divino Amore ha avuto un peso specifico notevolissimo. Luca Cimini, attaccante esterno classe 1998, ha regalato la prima gioia del 2019 alla Prima categoria del club capitolino. Un guizzo poco prima della fine del primo tempo del match contro il Lanuvio Campoleone è valso l’1-0 finale: un risultato che ha consentito alla Virtus Divino Amore di accorciare le distanze dai diretti avversari e di scavalcare il Time Sport Roma Garbatella al terz’ultimo posto in classifica. «Si sentiva bene l’importanza della sfida di domenica scorsa prima della gara – racconta il match winner – Tra l’altro non eravamo ancora riusciti a vincere in casa e dovevamo per forza sbloccarci contro un avversario diretto per la salvezza. Abbiamo iniziato molto bene e avremmo meritato di passare in vantaggio, poi il match è diventato più equilibrato anche se prima dell’intervallo siamo riusciti ad andare avanti. Nella ripresa il punteggio è rimasto in bilico, ma abbiamo contenuto i rischi e alla fine credo che il nostro successo sia stato meritato». Cimini ha giocato domenica scorsa la sua prima partita da titolare con la Virtus Divino Amore dopo due spezzoni in gare precedenti. «Sono arrivato da poco, nella prima parte di stagione ero al Fonte Meravigliosa in Promozione, ma non riuscivo a trovare spazi e così ho deciso di cambiare. Tramite Salveta, mio ex compagno al Fonte Meravigliosa che ho ritrovato anche qui, ho accettato la proposta della Virtus Divino Amore anche perché per motivazioni logistiche». L’impatto col gruppo è stato più che positivo. «Conoscevo altri ragazzi come Marino e Roano, ma in generale mi sono inserito con facilità perché qui c’è un bell’ambiente e anche una buona squadra: ci alleniamo bene sotto la guida di un tecnico preparato come Fagiolo e siamo convinti di poter ottenere la salvezza senza passare dai play out». Nel prossimo turno la Virtus Divino Amore affronterà un altro scontro diretto, stavolta fuori casa contro il Time Sport Roma Garbatella. «Non li conosco, ma sicuramente ci sarà da sudare per portare a casa punti. Noi, però, abbiamo bisogno di dare continuità alla precedente prestazione».