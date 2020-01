Virtus Divino Amore calcio: ritorno a Velletri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – La Prima categoria della Virtus Divino Amore tornerà a giocare a Velletri a distanza di una settimana dal match perso con la Vjs Velletri. Domenica, infatti, c’è la prima giornata di ritorno e la formazione capitolina sfiderà quel Real Velletri che all’andata si impose 3-1 al “Millevoi”: “Quella fu una gara particolare, condizionata da una serie di episodi che poi ci hanno accompagnato spesso nel corso della stagione – dice il direttore generale Manuel Delle Chiaie – Sbagliammo un rigore e tante occasioni e il Real Velletri portò via l’intera posta. Ora cercheremo di riscattare quella sconfitta e anche il k.o. di domenica scorsa contro la Vjs”. Nell’ultimo turno, infatti, la Virtus Divino Amore è stata sconfitta per 5-3 al termine di una sfida a lungo condotta: “Nel primo tempo siamo andati sotto, ma la squadra ha reagito bene ribaltando il punteggio con Quagliariello e Tovalieri. Nella ripresa gli avversari hanno pareggiato i conti, poi noi siamo tornati avanti con un gol di Baylsach su cui i veliterni hanno protestato per un presunto offside e poco dopo l’arbitro ha assegnato loro un rigore molto dubbio che ci è costato il 3-3 e il secondo giallo a Tassinari. Nell’ultima parte abbiamo quindi giocato in inferiorità numerica e, dopo aver sciupato un’occasione per il nuovo vantaggio, siamo stati colpiti due volte”. La Virtus Divino Amore è attualmente quarta (proprio assieme alla Vjs Velletri) a 12 punti dalla vetta, ma a sette lunghezze dal secondo posto con una partita giocata in meno (quella contro il Lanuvio Campoleone il cui recupero è slittato ancora…): “Finora vedo il bicchiere mezzo vuoto, nel senso che speravamo di poter avere qualche punto in più e invece abbiamo lasciato qualcosa per strada. Ma al tempo stesso credo che i giochi siano apertissimi: la Vivace Furlani Grottaferrata, probabilmente, è la candidata principale per il primo posto, ma con le altre possiamo giocarcela”. La Virtus Divino Amore vuole riscattarsi proprio a Velletri e cambiare passo nel girone di ritorno.