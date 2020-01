Virtus Divino Amore calcio: riscatto a Velletri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Su quel campo aveva perso in modo amaro appena la settimana precedente. La Prima categoria della Virtus Divino Amore ha dimostrato carattere e spessore tecnico nel ritornare sul “luogo fatale” e vincere (per 2-0) una partita insidiosa come quella contro il Real Velletri: “Non era una gara semplice perché affrontavamo un avversario di buon livello che nell’organico annovera alcuni giocatori molto validi come ad esempio Triola e che all’andata tra l’altro ci aveva battuto sul nostro campo – dice il portiere classe 1981 Alfredo Egizi – Siamo andati in vantaggio con Tovalieri nel corso della prima frazione in cui abbiamo sciupato anche altre opportunità, poi nella ripresa l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore inesistente agli avversari, mostrando pure il cartellino rosso al nostro Valerio Fagiolo”. A quel punto è stato proprio l’estremo difensore a “metterci una pezza”, evitando l’1-1: “La partita poteva cambiare e nel finale abbiamo comunque dovuto soffrire prima della rete del raddoppio di Cimini su un contropiede”. Ancora una volta, comunque, la Virtus Divino Amore ha subito un rigore e un’espulsione contro: “Non ci pensiamo perché siamo convinti della nostra forza. Battaglieremo fino all’ultimo per le posizioni di vertice della classifica: forse siamo lontani dalla prima piazza anche perché la Vivace Furlani Grottaferrata ha una rosa molto attrezzata, ma sono convinto che possiamo giocarci le nostre carte per il salto in Promozione” rimarca Egizi che poi vuole fare un ringraziamento al preparatore Tommaso Grilli: “Se riesco a togliermi ancora qualche soddisfazione alla mia età lo devo soprattutto a lui”. La Virtus Divino Amore ospiterà il Real Rocca di Papa nel prossimo turno di campionato, poi il mercoledì successivo giocherà il recupero sul campo del Lanuvio Campoleone ultimo della classe: “Sono due partite complicate. Il Real Rocca di Papa è una squadra ostica che ci ha messo in difficoltà già all’andata e che ha dato filo da torcere pure al Nettuno terzo della classe nell’ultimo turno. Pure a Lanuvio ci sarà da sudare perché avremo di fronte un avversario che non molla, ma per noi è fondamentale cogliere il bottino pieno per alimentare le nostre ambizioni di classifica”.