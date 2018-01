Virtus Divino Amore calcio: il rammarico di Procopio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Un pari che non va giù. La Prima categoria della Virtus Divino Amore è stata protagonista di un pirotecnico incontro sul campo del Time Sport Garbatella, terminato sul 3-3. Due volte in vantaggio e due volte riacciuffata nel corso dei primi 45 minuti, la formazione di mister Di Marco è addirittura andata sotto nel corso del secondo tempo, ma ha avuto comunque la forza di trovare almeno il gol del pareggio. Un risultato che, però, non è piaciuto a Simone Procopio, centrocampista classe 1996. «Sono sicuramente due punti persi che ci avrebbero consentito di agganciare il quarto posto solitario. Abbiamo giocato contro una squadra sicuramente attrezzata davanti, ma abbiamo commesso due distrazioni su cui siamo stati puniti mentre l’altro gol è stata sicuramente una grande giocata. Abbiamo vanificato il doppio vantaggio provocato dalla doppietta di Addi, ma poi con Roano abbiamo comunque siglato il gol del 3-3». Procopio esprime tutta la sua fiducia sulla seconda parte di stagione della Virtus Divino Amore che inizierà domenica con la prima sfida del girone di ritorno sul campo della Vivace Furlani. «La classifica è cortissima e tutti i posti sono in palio, compreso il primo dell’Alberone: si può dire che ora comincia il bello. Noi dobbiamo entrare in campo sempre con lo stesso obiettivo che è quello di vincere, anche se a Grottaferrata non sarà semplice. All’andata vincemmo 1-0, ma loro si dimostrarono una buona compagine anche se molto giovane». Procopio si dice soddisfatto della sua prima stagione alla Virtus Divino Amore. «Sono arrivato qui con mister Di Marco che mi aveva avuto al Centro Giano l’anno scorso – dice Procopio – Ho trovato una situazione perfetta, un gruppo bellissimo e gente di grande caratura come Addi, Cuozzo ed Egizi. Vogliamo arrivare il più in alto possibile in campionato e il più lontano possibile anche in Coppa, competizione nella quale a metà febbraio giocheremo i quarti di finale».