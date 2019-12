Virtus Divino Amore calcio: la carica di Salveta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Un match per cuori forti. La Prima categoria della Virtus Divino Amore è reduce da un pirotecnico successo casalingo contro i Canarini Rocca di Papa. Un 4-3 firmato dalla sontuosa tripletta di Tovalieri (autore anche del gol decisivo nelle battute finali) e dal sigillo di Bayslach, vale a dire la “coppia dei sogni” che già in estate infiammava le speranze dell’ambiente capitolino. “Quella di domenica scorsa è stata davvero una partita emozionante – racconta il centrocampista classe 1993 Nicolò Salveta – Nel primo tempo abbiamo costruito tantissimo eppure gli ospiti sono riusciti a chiudere in vantaggio per 2-1. Nella ripresa siamo rientrati in campo con tanta determinazione e abbiamo contro-ribaltato il risultato, ma i Canarini sono comunque riusciti a pareggiare nuovamente i conti. Nel finale, poi, la rete di Tovalieri ha deciso l’incontro. Venivamo da una sconfitta ampiamente immeritata sul campo dell’Atletico Lariano e avevamo una grande voglia di riscatto: l’abbiamo dimostrata cercando il successo fino all’ultimo contro i Canarini”. Salveta parla del cambio di modulo scelto dalla coppia di tecnici composta da Fabio Petruzzi e Andrea Fagiolo: “Il 3-5-2 ci ha regalato maggiore equilibrio e devo dire che anche a livello personale mi piace molto fare la mezzala in questo sistema tattico. Il primo gol stagionale? Lo sto inseguendo, ma la cosa più importante è il risultato di squadra”. Nonostante un buon avvio di stagione, la Virtus Divino Amore si trova a sette punti dalla coppia di vertice composta da Vivace Furlani Grottaferrata e Nettuno: “Finora le battistrada hanno avuto un rendimento notevole e sono sicuramente due squadre molto attrezzate, ma il campionato è lungo e noi vogliamo stare lì: a marzo vedremo a che punto siamo della classifica e faremo delle valutazioni più precise”. Nel prossimo turno, la formazione capitolina è attesa da un delicato scontro diretto sul campo della Pro Calcio Cecchina che è quarta con un punto in meno della Virtus Divino Amore: “Un pareggio? Prima della gara non firmiamo perché non siamo una squadra che ama fare tatticismi. Proveremo a proporre la nostra idea di calcio, ben sapendo che sarà una sfida difficile contro un avversario che domenica scorsa è stato sconfitto solo di misura sul campo del Nettuno”.