Virtus Divino Amore calcio: Fazio croce e delizia

Roma – La Prima categoria della Virtus Divino Amore muove la classifica, anche se “solamente” con un passettino in avanti. La formazione di mister Paolo Lattanzio ha impattato 1-1 nel match d’esordio casalingo contro il Real Marconi Anzio, dopo il k.o. di Cecchina alla prima di campionato. Nel match di domenica scorsa il protagonista assoluto, nel bene e nel male, è stato capitan Ivan Fazio: il centrocampista classe 1986 prima ha propiziato il gol del vantaggio dei capitolini con un calcio di punizione deviato dalla barriera che ha battuto il portiere avversario, poi nell’intervallo ha esagerato con le proteste e ha lasciato la squadra in dieci uomini. «Un’espulsione decisamente affrettata, purtroppo non c’è dialogo con molti arbitri: protestavo per un fallo da secondo giallo ai miei danni e invece il direttore di gara ha allontanato me. Comunque mi prendo tutte le responsabilità per questa ingenuità: purtroppo personalmente sto vivendo un periodo non molto tranquillo e quanto accaduto domenica può essere stato condizionato dal mio stato d’animo. Mi spiace per la squadra che è molto giovane e che ha bisogno di un diverso contributo da parte mia». L’esperto mediano analizza la parte tecnica del match col Real Marconi Anzio. «Una partita sostanzialmente equilibrata: siamo riusciti ad andare in vantaggio, poi nella ripresa gli ospiti hanno trovato il pari e successivamente anche loro hanno subito due cartellini rossi. Comunque credo che il pareggio probabilmente sia stato il risultato più giusto». Nel prossimo turno la Virtus Divino Amore tornerà a esibirsi nuovamente al “Millevoi” per ospitare la Virtus Ardea. «Hanno battuto 3-2 la Pro Cecchina che ci ha sconfitto nella prima gara di campionato e dunque sarà un avversario complicato. Per quanto riguarda noi, giochiamo in casa e vogliamo fare bene. Abbiamo bisogno di un po’ di tempo per esprimerci al meglio visto che il gruppo è molto giovane: sono convinto che questa squadra potrà ottenere qualcosa di più della semplice salvezza anche se quello dev’essere il nostro primo pensiero».