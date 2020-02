Virtus Divino Amore calcio, il dg Delle Chiaie: “Ci aspettiamo un buon finale di stagione”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – E’ un momento di stagione complicato per la Prima categoria della Virtus Divino Amore. Il club ardeatino ha deciso nei giorni scorsi di cambiare guida tecnica affidando la squadra a mister Tommaso Grilli, già preparatore dei portieri. Il neo allenatore ha debuttato domenica scorsa sul campo del Podgora dove la squadra capitolina ha perso 1-0: “Era una partita che temevamo – ammette il direttore generale Manuel Delle Chiaie – La squadra veniva da una settimana travagliata in cui c’erano stati diversi colloqui e non ci si era allenati al massimo. Alla fine, a malincuore, la società ha dovuto salutare i mister Fabio Petruzzi e Andrea Fagiolo anche valutando una serie di prestazioni non brillanti viste nell’ultimo periodo, in special modo dopo la sosta. In questo modo abbiamo anche voluto responsabilizzare i ragazzi, sperando che possano tirare fuori l’orgoglio e conquistare la miglior posizione di classifica possibile alla fine del campionato”. Delle Chiaie fa capire che da parte della società ci si aspettava qualcosa di più: “Gli sforzi fatti in estate e poi anche nella finestra di mercato dicembrina sono stati molto importanti – spiega il direttore generale – Siamo convinti di essere al livello delle prime tre squadre di campionato, ma evidentemente alcuni “black out” a livello mentale ci hanno fatto perdere punti pesanti contro avversari di rango inferiore. A fine febbraio ci aspettavamo di essere più vicini alle primissime, ma adesso la situazione è questa e speriamo che il gruppo possa riprendere un passo degno delle sue qualità”. Dopo aver conquistato appena un punto nelle ultime tre gare (contro avversari di medio-bassa classifica), la Virtus Divino Amore è pronta a ricevere la visita del Real Marconi Anzio ultimo della classe: “Ma in questo momento non siamo brillanti e quindi ogni avversario ci può creare delle difficoltà, se non viene affrontato con le giuste motivazioni. Tra l’altro il Real Marconi Anzio ha dimostrato di essere vivo recentemente e quindi bisognerà fare una prestazione di buon livello per portare a casa il risultato pieno” conclude Delle Chiaie.