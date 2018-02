Virtus Divino Amore calcio, Addati: "Fiducioso in questo gruppo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Sembrava vicina la prima vittoria stagionale per gli Allievi provinciali della Virtus Divino Amore. Il match interno contro il San Lorenzo si era incanalato nella giusta direzione tanto da concludersi sul 2-0 alla fine del primo tempo grazie ai sigilli di Timponi e Barri. Poi nella ripresa è cambiato tutto, gli ospiti hanno iniziato e completato la rimonta prima del gol conclusivo di Giordano che ha fissato il 3-3 finale. «Un peccato, i ragazzi hanno fatto sicuramente una buona partita – dice mister Maurizio Addati – Nel primo tempo stavamo chiaramente gestendo il pallino del gioco e, oltre alle due reti, abbiamo sciupato altre buone occasioni. Nella ripresa, poi, è arrivato subito il gol del 2-1 ospite in maniera un po’ rocambolesca e a quel punto gli avversari hanno preso coraggio, mentre ai nostri ragazzi è subentrata un po’ di paura. Comunque la sconfitta sarebbe stata davvero ingiusta e dunque il gol del 3-3 di Giordano ha almeno sistemato un po’ le cose». Mister Addati sottolinea un’altra nota positiva relativa a questa partita. «Non avevamo il nostro portiere titolare e così ha giocato tra i pali Mirko Cervellini, estremo difensore dei Giovanissimi 2003 (quest’anno la Virtus Divino Amore non ha la categoria 2002, ndr). Nel complesso se l’è cavata molto bene, nonostante una differenza di due anni con compagni e avversari». Nel prossimo turno la Virtus Divino Amore sarà ospite del Villaggio Breda, squadra di medio-alta classifica. «Non sarà una partita semplice, ma credo che i ragazzi stiano mettendo in mostra un atteggiamento diverso. Ultimamente siamo riusciti a rimpolpare la rosa e durante la settimana il gruppo si allena bene, siamo fiduciosi che si possa migliorare l’attuale classifica». L’obiettivo da qui a fine stagione non prevede “pressioni” di campo. «Cercheremo di ottenere al più presto la prima vittoria e fare più punti possibili anche per preparare al meglio la prossima stagione quando questi ragazzi passeranno alla categoria Juniores» conclude Addati.