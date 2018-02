Virtus Divino Amore calcio, Simone: "Per l’alta classifica è tutto da decidere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – La Juniores provinciale della Virtus Divino Amore ha vissuto davvero un bel week-end. La squadra di mister Paolo Lattanzio ha violato il campo dell’Ostiantica seconda della classe per 2-1. Un risultato maturato in tutto e per tutto nel primo tempo, come racconta il capitano della formazione ardeatina Cristian Simone. «E’ stato un match molto duro e combattuto. Siamo andati in vantaggio con un gol di Toppi che ha sfruttato bene un lancio in profondità, poi abbiamo subito il gol del pareggio, ma poco prima dell’intervallo siamo tornati davanti con un guizzo di Vrapi. Nella ripresa c’è stato da sudare, ma siamo riusciti a mantenere un risultato davvero prezioso che consolida la nostra attuale quarta posizione». Grazie a questa vittoria, la Juniores della Virtus Divino Amore si è piazzata a due punti dalla stessa Ostiantica e a uno dall’Atletico Morena terzo e prossimo avversario. «Sarà un’altra gara dura e noi scenderemo in campo con l’obiettivo di vincerla, poi se uscirà un pareggio lo accetteremo» dice il centrocampista centrale classe 1999 che veste la maglia del club capitolino da cinque anni e che nella passata stagione fece diverse presenze in prima squadra, mentre quest’anno non è stato convocato. «Questa cosa la vivo molto serenamente – spiega Simone – Sto bene con il mio gruppo e poi se ci sarà bisogno di me in prima squadra cercherò di farmi trovare pronto. Questo è il mio ultimo anno “in quota” nella Juniores e sto cercando di dare il massimo per aiutare il gruppo». Il capitano sottolinea le qualità di mister Lattanzio. «E’ un tecnico estremamente valido che ci ha dato un’identità e ci aiuta molto». Per quanto riguarda la classifica, l’opinione di Simone è abbastanza chiara: «La Lepanto ha preso un piccolo vantaggio, ma ci sono tante partite da giocare e la classifica è corta. Credo che nelle posizioni di vertice sia tutto da decidere e quindi dobbiamo fare di tutto per arrivare il più in alto possibile».